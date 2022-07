7 maneiras de corrigir o Apple Watch que não está sincronizando com o iPhone (2022)

O Apple Watch é um smartwatch projetado exclusivamente para proprietários de dispositivos Apple. Se você possui um iPhone, iPad, Mac ou Airpods, o Apple Watch pode ser um ótimo acessório. Você pode usar o Apple Watch para ouvir música, acessar aplicativos, visualizar notificações, acompanhar seu regime de condicionamento físico e muito mais. No entanto, às vezes o problema pode surgir com a sincronização do Apple Watch com o iPhone. Se o Apple Watch não estiver sincronizando com o iPhone, este artigo será seu guia para corrigi-lo.

Certifique-se de que o Bluetooth e o Wi-Fi estejam ativados

A primeira coisa que você deve tentar fazer é ativar o Bluetooth e o Wi-Fi no iPhone e no Apple Watch. Se você estiver enfrentando o problema de sincronização, ativar o Bluetooth e o Wi-Fi em ambos os dispositivos pode corrigir o problema.

Você deve tentar desativá-los e reativá-los se já estiverem ativados. Isso deve corrigir o problema; se isso não acontecer, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Mantenha o Apple Watch perto do iPhone

Se você está enfrentando esse problema, tente manter o Apple Watch perto do iPhone. Aproxime seu Apple Watch do iPhone e tente sincronizar os dados agora. Devido à grande distância entre o relógio e o iPhone, você pode enfrentar esse problema.

Ativar e desativar o modo avião

A próxima etapa de solução de problemas é ativar o avião no seu iPhone e desligá-lo novamente. Isso provavelmente deve corrigir o problema do Apple Watch não sincronizar com o iPhone. No entanto, se isso não resolver o problema, tente reiniciar o iPhone e o Apple Watch e verifique se ainda encontra o problema ou não.

Reinicialize seu Apple Watch com força

Se o Apple Watch não estiver sincronizando com o seu iPhone, tente redefinir o Apple Watch com força. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, desbloqueie o Apple Watch.

Agora, pressione e segure o botão lateral e a coroa digital juntos. Segure-os até ver o logotipo da Apple.

Solte o botão depois que o logotipo da Apple aparecer e verifique se ele é sincronizado com o seu iPhone ou não.

Ressincronize o Apple Watch nas configurações

Outra maneira de corrigir o Apple Watch que não está sincronizando com o iPhone é ressincronizando o Apple Watch nas configurações. Isso pode ser feito seguindo os passos abaixo-

No seu iPhone, abra o Ver aplicativo.

Agora, dirija-se ao Em geral guia no aplicativo.

Toque em Redefinir e depois toque em Redefinir dados de sincronização.

Uma vez feito, o Apple Watch será ressincronizado com o seu iPhone.

Muitas vezes, você pode enfrentar o problema devido a falhas ou bugs aleatórios que podem ser corrigidos atualizando o Apple Watch. As atualizações de software muitas vezes corrigem o problema que você está enfrentando. Para atualizar seu Apple Watch, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no Apple Watch.

Agora, toque no Em geral e depois Atualização de software .

Baixe e instale todas as atualizações de software, se houver.

Se você ainda enfrentar o problema após atualizar o Apple Watch, se ainda enfrentar o problema, tente atualizar seu iPhone. A atualização do iPhone ajudará a corrigir o Apple Watch que não está sincronizando com o iPhone. Para atualizar seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Dirija-se ao Em geral seção e, em seguida, para o Atualização de software.

Instale qualquer atualização que encontrar aqui.

Veja se isso corrige a não sincronização do Apple Watch com o iPhone.

Desemparelhe e emparelhe o Apple Watch com o seu iPhone

Se nenhuma das etapas acima o ajudou, você pode tentar desemparelhar e emparelhar o Apple Watch com seu iPhone. Para isso, siga os passos abaixo-

Primeiro abra o Ver aplicativo no seu iPhone.

Agora, dirija-se ao Meu relógio guia e toque no eu botão ao lado do relógio.

Toque no Desemparelhar o Apple Watch opção para desemparelhar o Apple Watch do seu iPhone.

Agora emparelhe o Apple Watch com o seu iPhone novamente e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Essas foram todas as maneiras de corrigir o Apple Watch que não está sincronizando com o iPhone. Seguindo as etapas acima, você pode corrigir o problema que está enfrentando.

