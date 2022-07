7 maneiras rápidas de corrigir o Nintendo Switch Dock que não funciona em 2022

Você tem Nintendo Switch? Você está enfrentando um problema com o seu Nintendo Switch Dock, pois ele não está funcionando? Se sim, este guia é para você. Bem, apesar do excelente desempenho do Switch Dock, encontramos vários problemas estranhos, incluindo a recusa de conexão e problemas de desempenho bizarros.

Mas não há com o que se preocupar, pois ajudaremos você a corrigir o problema do Nintendo Switch Dock que não está funcionando. Portanto, se a sua Dock station também o incomodou com esse tipo de erro indesejado, certifique-se de ler e aplicar as correções mencionadas abaixo neste guia.

Maneiras de corrigir o problema do Nintendo Switch Dock que não está funcionando

Existem vários métodos possíveis de solução de problemas disponíveis, dos quais você pode se livrar facilmente se o Nintendo Switch Dock não estiver funcionando. Então, vamos começar com eles:

Correção 1: verifique se você inseriu o cabo corretamente

É provável que o Nintendo Switch Dock não funcione apenas porque não está conectado corretamente. Sim, eu sei que isso é muito estranho, mas há muitos casos em que descobrimos que o Dock para de funcionar quando os cabos estão conectados frouxamente.

Portanto, é aconselhável apertar ou conectar todos os cabos corretamente. Em seguida, verifique novamente se o problema do Dock não está funcionando ou não.

Correção 2: Desligue e ligue seu dock (o switch HDMI não está funcionando)

Se você descobriu que todos os cabos estão conectados corretamente à sua dock station, é provável que seu Nintendo Switch Dock possa ter alguns bugs ou falhas aleatórios devido aos quais ele não funciona normalmente. Portanto, é muito importante liberar esses bugs da RAM do seu dispositivo. No entanto, para isso, o ciclo de potência é uma boa opção. Portanto, para ligar e desligar seu Dock, você deve,

Desligue o botão liga/desliga do Nintendo Switch Dock. Depois disso, remova todos os fios e cabos conectados a ele, incluindo o cabo de alimentação. Depois disso, aguarde 20-30 segundos e conecte os cabos. Agora, ligue o botão liga / desliga e verifique se o Switch Dock, que não está funcionando, foi resolvido ou não.

Correção 3: verifique a conexão de energia

Você verificou a conexão de energia para saber se o seu dispositivo recebe ou não uma fonte de alimentação adequada? Bem, há grandes chances de que a porta ou soquete que você está usando para ligar o seu Dock não funcione corretamente, devido ao qual você está enfrentando esse problema.

Portanto, é muito importante garantir que não haja flutuação de eletricidade, pois isso pode causar danos ao seu Dock. Enquanto isso, recomendamos que você tente usar um soquete ou porta diferente para verificar se a porta tem algum problema ou não.

Correção 4: Verifique completamente o cabo HDMI

Às vezes, um cabo HDMI defeituoso também aparece como o principal culpado por esse tipo de problema. Portanto, você deve primeiro conectar o cabo HDMI do seu Dock e inspecioná-lo. Certifique-se de que não haja cortes ou danos no cabo externo.

No entanto, se você encontrar algum, substituir o cabo HDMI será a escolha certa para você resolver o problema de não funcionamento do Nintendo Switch Dock.

Correção 5: Verifique se há danos

Embora haja muito poucas chances de que seu Dock tenha algum dano externo, não podemos negligenciá-lo, pois às vezes um pequeno amassado pode danificar o dispositivo. Portanto, conecte novamente todos os cabos depois de desligar o botão liga / desliga.

Em seguida, pegue seu Dock e verifique cuidadosamente se há algum tipo de dano. No entanto, caso encontre algum dano, sem correr nenhum risco, aconselhamos que você passe o mouse até o centro de serviço Nintendo mais próximo e conserte-o.

Correção 6: limpe as portas

É provável que sua porta tenha algum tipo de sujeira ou detritos devido aos quais o cabo HDMI não consiga fazer uma conexão adequada entre o dispositivo e o Dock. Então, seria ótimo se você limpasse as portas do seu Nintendo Switch Dock.

Mas lembre-se de não usar nenhum tipo de objeto pontiagudo para limpar as portas, pois isso pode causar danos graves. Em vez disso, você pode usar sopro de ar de baixa capacidade, bastões de algodão, etc.

Você ainda está recebendo o mesmo erro? Bem, se for esse o caso, não há outra opção a não ser entrar em contato com a equipe de suporte. Você pode enviá-los diretamente, passar o mouse sobre a página de suporte e enviar seu tíquete de reclamação. Então, tenha paciência até obter uma resposta dos funcionários, pois eles certamente o orientarão na correção desse problema.

Resumir

Eu acho que você já corrigiu o Nintendo Switch Dock não funciona problema. Então, é isso por enquanto. Esperamos que você tenha aprendido algo novo com este artigo de solução de problemas. Por outro lado, se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre este tópico, comente abaixo e nos avise.

