7 melhores maneiras de fazer uma porta secreta no Minecraft [2022]

Os jogadores do Minecraft devem usar portas secretas para manter seus tesouros protegidos de outros jogadores. A porta secreta não é uma porta de terra que você deve derrubar e reconstruir sempre que quiser entrar nela.

Nos anos desde o lançamento do Minecraft, os jogadores desenvolveram várias técnicas para construir entradas secretas.

Este guia ensinará como fazer uma porta secreta usando placas de pressão, pistões pegajosos, molduras de itens e botões. Além disso, discutiremos métodos mais diretos que não envolvem Redstone ou Sticky Pistons.

Então, descubra como você pode impedir que outras pessoas roubem seu tesouro no Minecraft lendo.

Como fazer uma porta secreta no Minecraft

Um dos tipos mais acessíveis de portas secretas é aquele que não usa Minecraft Doors ou Redstone Mechanics reais. Você pode usar esse tipo de porta secreta para esconder salas dentro de sua base à vista de todos.

A única coisa que você vai precisar é de um buraco, duas placas e um pouco de tinta. E você precisará cavar uma entrada na sala em que deseja se esconder.

Deve ser uma abertura regular de 1 x 2. Em seguida, prenda seus dois sinais em um lado da abertura.

E, se você for pendurar uma pintura grande, certifique-se de que o tamanho total da parede seja grande o suficiente.

Uma pintura muito pequena não será capaz de esconder efetivamente a porta. Descobrimos que 3 blocos de altura é a altura ideal da parede. A grande pintura caberá perfeitamente nessa altura.

Sinais e blocos sólidos só podem ser pintados. Você só precisa colocar a pintura na parede quando a porta estiver pronta.

E, toda a sua porta será coberta pela pintura. No entanto, você ainda poderá passar por ela para chegar à sala atrás dela.

Faça uma porta secreta no Minecraft com Sticky Pistons

É muito conveniente ter uma porta acionada por placas de pressão. No entanto, não é muito secreto.

Então, se você quiser mantê-lo escondido, você pode fazê-lo do mesmo material que sua porta. E, se alguém ficar nas placas, sua porta não será visível. Descubra como fazer essa porta.

1. Em primeiro lugar, empilhe dois Sticky Pistons um em cima do outro.

2. Em seguida, a quatro quarteirões da primeira construção do Sticky Piston, construa uma construção semelhante de dois blocos.

3. Agora, ao lado de cada torre Sticky Piston, coloque dois blocos de pedra um em cima do outro. E, agora deve haver dois blocos entre duas construções idênticas.

4. Cada pilar Sticky Piston deve ter uma tocha Redstone na parte inferior. E, sua porta deve ser cercada por esses pilares.

5. O bloco de pedra deve ser colocado logo acima das tochas de Redstone no meio de cada pilar.

6. Em seguida, construa um buraco de bloco de 2*6 sob a construção de bloco de pedra entre os pistões pegajosos. E, preencha o buraco com Redstone.

7. Agora, esconda o buraco cobrindo-o com blocos de grama.

8. E coloque placas de pressão em cada lado da estrutura do bloco Stone. Você pode abrir a “porta” ficando de pé na construção de blocos de pedra, que se expande quando você o faz.

9. Agora, para esconder a “porta”, construa uma construção de pedra de qualquer forma ao redor dela. Mas evite cobrir as Placas de Pressão.

Faça uma Porta Oculta Redstone Simples

Existem infinitas possibilidades e opções com qualquer coisa relacionada ao Redstone. O mesmo vale para portas ocultas.

É possível esconder uma porta simples ou uma caverna inteira com um mecanismo. Usaremos uma versão mais simples de uma porta oculta para este artigo.

Este projeto requer 12 Sticky Pistons, 4 Redstone Repeaters e um pouco de Redstone Dust. É uma porta de dois quarteirões de largura.

1. Com os Sticky Pistons, você começa fazendo duas peças em forma de L e depois coloca o bloco da porta dentro do canto.

2. Os pistões precisam de um “telhado”. Então, para colocar todos os seus componentes Redstone se você estiver em uma montanha ou terreno, haverá uma lacuna de 1 quarteirão acima.

3. Disponha seus Repetidores de Redstone e Pó de Redstone ao longo do “telhado” ou lacuna no seguinte padrão. E, você terá que colocar um Redstone Repeater em cada tick. Clique com o botão direito do mouse para fazer isso.

Sua porta secreta consiste basicamente apenas nisso. Coloque uma alavanca ou botão onde o Redstone Dust se estende para a frente.

E, isso ativará o sistema. Você pode manter o Botão ou Alavanca escondido simplesmente carregando-o com você.

Faça uma porta secreta no Minecraft no chão

Em vez de criar estruturas complexas com Sticky Pistons, você pode cavar um buraco no chão e criar uma porta secreta. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

1. Em primeiro lugar, cave um buraco no solo de tamanho adequado.

2. E, aplique um pouco de base na superfície do furo.

3. Em seguida, insira uma escada no orifício.

4. E preencha o buraco sempre que entrar ou sair dele.

No entanto, é fácil perder esse tipo de porta secreta. Portanto, certifique-se de anotar sua localização ou construí-lo perto de uma estrutura notável.

Faça escadas secretas no Minecraft

A escada secreta também pode ser escondida usando Redstone, semelhante à porta secreta. Você pode usá-lo para ocultar um piso inteiro em sua base ou para ocultar a entrada real de sua base.

E, em combinação com o design anterior para uma porta oculta, funciona particularmente bem.

Além disso, pistões pegajosos podem ser necessários um pouco, dependendo da distância da entrada. Cada bloco de escada precisa de um.

1. Coloque dois Sticky Pistons na parede, a dois quarteirões da parede, alinhando-os. E certifique-se de ter um bloco sólido entre seus pistões e a parede. Os fios Redstone passarão por este bloco.

2. Em seguida, coloque um bloco de escada em cada lado de seus pistões quando todos estiverem no lugar. E coloque seus blocos regulares sob as escadas para construir a parede.

3. E agora podemos cobrir as Escadas colocando mais Escadas ao lado. E as escadas são curvas de uma maneira que as faz parecer como se fossem parte da parede. Escadas em espiral usam a mesma mecânica de curva.

Agora é apenas uma questão de colocar o Redstone Dust em cima de cada bloco atrás dos Sticky Pistons e colocar sua alavanca ou botão.

Um comparador de Redstone e um quadro de item também podem ser usados ​​como chaves para torná-lo mais oculto.

Os Pistons empurrarão os blocos da escada assim que você os ativar, para que você possa escalá-los.

E as Escadas ficarão visíveis novamente quando você remover o Botão ou Alavanca. Lobos solitários não serão capazes de dizer a diferença.

Faça uma porta secreta no Minecraft com molduras de itens

É uma porta Item Frame que é a porta mais secreta do Minecraft. Além disso, um objeto em uma moldura pendurada na parede pode ser usado para ativar o mecanismo da porta.

E você precisará de algumas habilidades e compreensão de como o Redstone funciona para construí-lo. Para criar uma porta de moldura de item, siga estas instruções se você for iniciante:

1. Agora, adicione uma parede à sua casa ou construa uma. Para sua construção de Redstone, certifique-se de que haja algum espaço livre atrás da parede.

2. Em seguida, instale uma moldura de item na parede. E, preencha-o com um item de sua escolha.

3. Em seguida, faça um furo na parede onde ficará a porta.

4. O Sticky Piston deve ser colocado a dois quarteirões de distância do seu buraco no lado oposto da parede. E certifique-se de que o lado adesivo esteja voltado para a parede.

5. Agora, na parte adesiva do Sticky Piston, adicione um bloco do mesmo material da sua parede.

6. Em seguida, configure um caminho de Redstone do seu bloco Sticky Piston para o bloco Item Frame do outro lado. E, faça um espaço de um bloco entre o bloco Item Frame e a linha Redstone.

7. Agora, substitua o Comparador ausente por um Comparador Redstone. E, certifique-se de que a seta aponta para cima.

8. Agora, um Redstone Repeater deve ser colocado na metade do caminho de Redstone.

9. Em seguida, para ativar o mecanismo, coloque o item dentro da moldura.

Faça uma porta secreta no Minecraft com um botão

Você pode criar um botão secreto para abrir uma porta depois de ter trabalhado com Redstone antes. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Em primeiro lugar, crie sua porta em uma parede. E certifique-se de que há espaço suficiente atrás dele para uma sala secreta com um mecanismo de Redstone.

2. Em seguida, faça um buraco na parede com dois blocos de altura e dois de largura. E, um lado da porta precisa de um pilar Sticky Piston de três quarteirões de altura.

3. Agora, no pilar Sticky Piston, prenda um pilar Stone de dois blocos de altura. A porta agora deve estar totalmente escondida.

4. Em seguida, prenda um botão no Banner de Argila Vermelha e esconda-o com uma pintura. Você também pode guardá-lo em um baú. Há muitas maneiras de ocultar seu botão.

5. Os Sticky Pistons que abrem a porta requerem um caminho de Redstone. E, do outro lado da parede em que você fez a entrada, ela deve estar escondida. O caminho Redstone deve ser separado dos Sticky Pistons por um bloco.

6. Agora, substitua o local que falta entre os caminhos de Redstone e os Sticky Pistons por um comparador de Redstone. E, este comparador deve ter uma seta apontando para a parede.

7. O Redstone Repeater deve ser colocado na metade do caminho de Redstone.

8. Você deve construir paredes ao redor do mecanismo Redstone. E agora você pode esconder tesouros nesta área.

Faça uma porta secreta no Minecraft com placas de pressão

No Minecraft, Sticky Pistons e Pressure Plates são duas das maneiras mais comuns de criar portas secretas. Siga esses passos:

1. Primeiro, empilhando dois blocos Sticky Piston, construa um pilar.

2. Em seguida, construa quatro quarteirões de distância do existente.

3. Agora, coloque dois blocos de pedra um em cima do outro para fazer dois pilares de pedra. E, a distância entre duas construções idênticas agora deve ser de dois quarteirões.

4. Agora, cada pilar Sticky Piston deve ter um Redstone Torch na parte inferior. E, coloque-os em ambos os lados da sua porta.

5. Em seguida, adicione um bloco de pedra a cada uma das tochas de Redstone.

6. Agora, construa um grande buraco de dois por três blocos com cerca de dois blocos de profundidade sob os blocos de pedra. E, sele-o com Redstone.

7. Agora, esconda o buraco cobrindo-o com blocos de grama.

8. E coloque placas de pressão na estrutura do bloco Stone. Ficar nas placas de pressão fará com que a construção do bloco de pedra se expanda, criando uma porta.

9. Em seguida, esconda sua construção de forma criativa. Você pode usar Pedra para construir paredes ao redor de sua porta improvisada, mas não deve cobrir as Placas de Pressão.

Palavras finais

Você deveria ter conseguido fazer uma porta secreta no Minecraft depois de ler este guia. Há um certo nível de conhecimento e experiência necessários para alguns dos métodos mencionados. A longo prazo, no entanto, eles valem o tempo e o esforço, pois protegem seus bens mais preciosos.

