7º Prêmio Kindle de Literatura recebe inscrições para premiação de escritores independentes

O período de inscrição para a 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura está aberto. De acordo com o cronograma da premiação, os escritos interessados poderão realizar as inscrições até o dia 28 de agosto deste ano.

O Prêmio Kindle de Literatura tem como objetivo premiar escritores independentes que publicam seus livros digitais (e-books) no Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, empresa detentora da Kindle.

Desse modo, a inscrição é feita através da publicação de um ou mais romances inéditos na plataforma KDP. Os escritores devem incluir a hashtag #PrêmioKindle nas palavras-chave durante a publicação.

Segundo as regras da premiação, o texto publicado deve ser um romance de ficção, ou seja, narrativas ficcionais longas que podem ser ficção científica, suspense, romance histórico, dramas, entre outras.

Poderão participar do 7º Prêmio Kindle de Literatura pessoas com idade acima de 18 anos, ou menores de 18 anos que sejam representados pelo seu responsável legal. Acesse o edital no site oficial da premiação para mais detalhes.

Editora Record vai publicar livro do vencedor

Neste ano, a premiação será feita em parceria com o Grupo Editorial Record. Desse modo, o vencedor desta edição terá o seu livro publicado e distribuído pela Editora Record.

Além disso, o vencedor também vai receber um prêmio em dinheiro no valor de R$50 mil. A Amazon será responsável pelo pagamento de R$40 mil, enquanto outros R$10 mil será pago pela editora, como adiantamento em royalties pela publicação. As obras dos escritos finalistas serão adaptadas para audiobook com a Audible, uma plataforma também da Amazon.

