9 maneiras de corrigir quando um AirPod não funciona (2022)

Por que um dos meus AirPods não está funcionando? Apesar de seu novo design, novos recursos e novo preço, os AirPods têm muitas falhas. Em termos de desempenho, os AirPods estão anos-luz à frente de seus concorrentes. Mas, você acha que vale a pena o dinheiro? Bem, atualmente, todo mundo está fazendo essa pergunta, pois muitos usuários acham que às vezes seus direito AirPod não está funcionandoenquanto outros disseram que deixou o AirPod não funcionando. Por que um dos meus AirPods não está funcionando? Estas são algumas das perguntas que nos foram feitas mais recentemente, então aqui está um guia passo a passo sobre como consertar um AirPod não está funcionando.

Isso é algo que ninguém quer enfrentar depois de gastar muito dinheiro. Embora a Apple ainda não responda a esse problema, ainda temos algumas correções. Portanto, se você deseja saber como corrigi-lo quando um AirPod não está funcionando ou parou de funcionar, certifique-se de executar as diretrizes mencionadas abaixo.

Existe alguma maneira de corrigir quando um AirPod não está funcionando?

Sim, existem correções disponíveis para resolver se um AirPod não estiver funcionando. Quando os AirPods tocam apenas em um ouvido, o que significa que algo está errado. Pode ser causado por qualquer coisa, desde algo tão simples como uma carga de bateria fraca até algo tão complexo como configurações de rede ou áudio.

Corrigir apenas um Airpod funcionando 2022

Mas não se preocupe, aqui estão algumas correções que ajudarão você a corrigir apenas um AirPod funcionando problema.

Correção 1: verifique a bateria

Existem possibilidades de que sua bateria do AirPod possa ser danificada devido ao qual você está enfrentando esse tipo de problema. Portanto, você deve tentar carregar o AirPod e seu estojo para verificar se as baterias estão vivas ou não.

No entanto, caso, mesmo após o carregamento, as baterias não durem e você ainda descubra que o AirPod não está funcionando, vá ao centro de serviço e peça para repará-lo (se seus AirPods estiverem no período de garantia, você pode obter um reparo gratuito).

Correção 2: reconecte os AirPods novamente

Se as baterias não forem o principal culpado por trás desse problema, é provável que seu AirPod tenha alguns bugs aleatórios devido aos quais ele não funcione corretamente.

Portanto, é muito crucial desconectar e reconectar seu AirPod para se livrar desses bugs. Depois de fazer isso, você descobrirá que o problema do AirPod que não está funcionando é resolvido automaticamente.

Correção 3: reinicie seu dispositivo

Ainda assim, sem sorte? Não se preocupe! Sugerimos que você desconecte seu AirPod do seu dispositivo Android ou iOS e reinicie o dispositivo uma vez. Depois que o dispositivo for inicializado corretamente, reconecte os AirPods e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Embora o problema possa não ser resolvido reiniciando, é fácil e rápido de fazer, então o que é tentar isso. Em muitos casos, reiniciar um dispositivo limpará a memória ativa e resolverá problemas temporários.

Correção 4: verifique o conteúdo

Às vezes, acontece que o AirPod pode não ter nenhum problema e o principal problema está ocorrendo no conteúdo que você está assistindo.

Sim, há grandes chances de que o conteúdo que você está assistindo tenha algum problema e o som não esteja definido como estéreo da fonte de origem, devido ao qual seu AirPod não está funcionando.

Portanto, nessa situação, recomendamos que você tente reproduzir outra faixa ou vídeo para verificar se o conteúdo tem algum problema ou se o AirPod tem algum problema.

Correção 5: limpe a saída do AirPod

Em um AirPod, o som pode não passar devido à gosma acumulada dentro dele. Poeira, fiapos ou até cera de ouvido podem causar isso. Quando você perceber que os alto-falantes dos AirPods estão entupidos, limpe-os.

Mas lembre-se de que não use nenhum tipo de material pontiagudo que possa danificar seu AirPod. Portanto, durante a limpeza, você precisa tomar precauções extras.

Depois de limpá-lo corretamente, tente tocar uma música para verificar se o AirPod que não está funcionando começa a funcionar ou não.

Correção 6: Ative/desative o Bluetooth no seu dispositivo

Seus AirPods podem estar com problemas para enviar áudio do dispositivo para os fones de ouvido. Esses casos devem ser resolvidos redefinindo o Bluetooth. No entanto, redefinir seu Bluetooth não é grande coisa. Sim, em um iPhone, iPod touch ou iPad, você pode redefinir o Bluetooth seguindo estas etapas:

Vou ao Definições. Toque em Bluetooth e mova o Bluetooth controle deslizante para a posição desligado. É isso. Agora, aguarde alguns segundos e alterne o botão para a posição On.

Correção 7: Verifique o equilíbrio estéreo

Você verificou o equilíbrio estéreo em seus dispositivos iPhone ou iOS? Os dispositivos Apple iOS têm uma configuração no menu Acessibilidade que permite equilibrar o áudio entre os AirPods esquerdo e direito. Você pode estar tendo problemas porque a configuração está desequilibrada e apenas um AirPod está recebendo som. Isso pode ser corrigido por:

Vamos para Definições > Acessibilidade > Audiovisual . Em seguida, encontre o Equilíbrio controle deslizante e mova-o para o centro.

Correção 8: Inicialize seus AirPods com força

Caso você não tenha conseguido fazer com que seus AirPods funcionem até agora, tente redefini-los com força. Sim, você ouviu direito! Muitos usuários relataram anteriormente que, para eles, um problema de AirPod que não funciona é resolvido apenas redefinindo os AirPods.

Portanto, para inicializar seu AirPod, você pode simplesmente desemparelhar e repará-los. Mas, certifique-se de manter pressionado o botão no gabinete do AirPods; certifique-se de mantê-lo pressionado até que a luz pisque de âmbar para branco. Em seguida, siga o procedimento para emparelhá-lo com seu dispositivo iOS.

Correção 9: Vá para o Centro de Serviços

Lamentamos se nenhuma de nossas correções mencionadas funcionou para você resolver quando um AirPod não funcionou ou parou de funcionar. Mas agora parece que seu AirPod pode ter algum dano de hardware interno devido ao qual você está enfrentando esse problema.

Portanto, nesse caso, visitar o centro de serviços da Apple mais próximo será a escolha certa. Além disso, verifique se o seu Airpod está no período de garantia ou não para obter uma substituição ou reparo gratuito. Caso contrário, você terá que pagar por isso.

Do Author Desk – Meu Airpod não está funcionando

Então, estes são os métodos de solução de problemas que temos para você em como corrigir quando um AirPod não está funcionando. No entanto, esperamos que você ache este guia útil. Mas, suponha que caso você queira mais informações ou tenha alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.

