A Mão e a Luva: análise para ENEM e vestibulares

A Mão e a Luva: resumo para ENEM e vestibulares

O livro “A Mão e a Luva” foi escrito por Joaquim Maria Machado de Assis, um dos principais escritores da literatura brasileira.

A obra é abordada com frequência por questões de literatura, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com uma análise sobre as principais características de A Mão e a Luva. Confira!

A Mão e a Luva: introdução

A Mão e a Luva é o segundo romance escrito por Machado de Assis. A obra foi publicada enquanto o autor ainda vivia a sua fase romântica e, dessa maneira, podemos observar diversos aspectos do Romantismo dentro da narrativa do livro.

A Mão e a Luva: o enredo

A Mão e a Luva conta a história de Guiomar, uma jovem de origem humilde que é afilhada de uma baronesa. Ela possui apenas 17 anos e enfrenta a difícil decisão de escolher um dentre três pretendentes para se casar.

O primeiro deles é Estevão, que possui sentimentos sinceros em relação à Guiomar. Jorge, por sua vez, deseja casar com a jovem para conseguir ascender socialmente. Luís Alves, por sua vez, é um homem frio e parece não possuir intenções sérias.

A Mão e a Luva: análise

O romance pode ser considerado parte do movimento romântico, uma vez que diversas características do mesmo estão presentes na obra. Porém, Machado de Assis propõe uma nova perspectiva sobre o amor: o escritor foge da idealização do sentimento realizada por outros autores do Romantismo, aproximando-se do Realismo. Assim, apesar da trama ser tipicamente romântica, a perspectiva dos personagens sobre os acontecimentos pode ser considerada inovadora. A protagonista, por exemplo, entende o seu papel dentro da sociedade carioca da época: ela precisa se casar não por amor, mas para manter o seu status adquirido por meio da baronesa.

Machado de Assis realiza, dessa forma, um retrato do pensamento dos indivíduos que viviam na sociedade de seu tempo.