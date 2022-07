De acordo com recente divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a nova classificação dos solos no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) será implementada na safra de 2023/2024.

A nova classificação dos solos no Zarc

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no decorrer do primeiro semestre de 2022, a Embrapa elaborou um novo estudo de Zoneamento para cultura da soja, baseado na Instrução Normativa SPA/MAPA nº 1, de 21 de junho de 2022, que estabelece o método para classificação do solo em função da sua Água Disponível (AD), os estudos foram validados em reuniões virtuais e contou com a participação de especialistas representantes de diversas entidades do setor agropecuário.

O novo conceito de classificação dos solos no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)

Assim sendo, o novo conceito de classificação dos solos no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) altera a indicação de 3 classes de solos, método adotado até então inclusive para o estudo da soja recém publicado para safra 2022/2023, para 6 classes de armazenamento hídrico.

A primeira cultura que terá o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) divulgado no novo formato de solos será a soja para safra 2023/2024, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os estudos da soja com 6 classes de armazenamento hídrico de solos serão divulgados até dezembro de 2022 no “Painel de Indicação de Riscos”.

O objetivo da divulgação antecipada dos resultados da soja

A divulgação antecipada dos resultados da soja para safra 2023/2024 tem como objetivo permitir as adaptações necessárias, já que o novo formato altera a quantidade de informações de riscos, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Zoneamento Agrícola de Risco Climático

A medida em que os estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) são atualizados a nova metodologia de classificação dos solos é aplicada, dessa forma, portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) publicadas no formato antigo continuam válidas até que a atualização ocorra e seja publicada uma nova portaria.

Aplicativo Plantio Certo

Produtores rurais e outros agentes do agronegócio podem acessar por meio de tablets e smartphones, de forma mais prática, as informações oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o aplicativo móvel Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) Plantio Certo, desenvolvido pela Embrapa Agricultura Digital (Campinas/SP), está disponível nas lojas de aplicativos iOS e Android, destaca as informações oficiais recentemente divulgadas.