Accenture divulga novas vagas de emprego

A Accenture, empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, divulgou abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE SAP Funcional /FI Rio de Janeiro/RJ Analista de Compras Júnior Várias localidades Representante de contas de vendas internas 2 – Analista Alphaville/SP Academia Grão-Mestres: Área Contábil, Contas a Pagar e Receber Várias localidades Analista de Chargeback & Liquidação Nova Lima/MG Desenvolvedores – Backend ( Microsserviços ) São Paulo/SP Líder técnico da ServiceNow São Paulo/SP Desenvolvedor de aplicativos PP QM São Paulo/SP Analista Contabil – Espanhol Avançado Várias localidades Analista de Contas a Receber (Arrecadação) – Espanhol Várias localidades Analista Contabil Pleno São Bernardo do Campo/SP Indústria X Rio de Janeiro/RJ Desenvolvedor Digital Web Analytics São Paulo/SP Analista Jr de Contas a Receber Nova Lima/MG

Sobre o Accenture

A Accenture é uma empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing. É a maior empresa de consultoria do mundo, além de ser uma competidora global no setor de consultoria de tecnologia. Fornece serviços de estratégia (ramo Accenture Strategy), consultoria (ramo Accenture Consulting), digitais (ramo Accenture Digital), tecnologia (ramo Accenture Technology), operações (ramo Accenture Operations), além do ramo Accenture Interactive, que fornece marketing digital, marketing analítico e gestão de mídia.

accenture.com

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Accenture, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

