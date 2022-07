AeC abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Uma das maiores e mais respeitadas empresas de consultoria, a AeC, anunciou recentemente a abertura de novas posições em diferentes áreas de atuação. Para se candidatar será necessário atender aos critérios estabelecidos e residir em cidades com vagas abertas. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações sobre como se candidatar.

AeC divulga novas contratações em cidades brasileiras

Referência em Contact Center, Outsourcing e Consultoria, a empresa AeC está entre as maiores do segmento em que atua, sendo uma das mais respeitadas do país. Em busca de novos colaboradores, a companhia divulgou uma série de novos cargos, onde tem preferência por profissionais habilitados que atendam a todos os critérios estabelecidos da função pretendida.

Além de salários fixos compatíveis com a média do mercado, todos os novos funcionários contam com uma variedade de vantagens, incluindo vale transporte, vale refeição, seguro de vida, auxílio creche, assistência odontológica e assistência médica.

Veja as posições disponíveis para candidatura, de acordo com dados da plataforma InfoJobs:

Atendentes para o setor de Telemarketing — Rio de Janeiro;

Atendentes para o Setor de Telemarketing Segmento Estético — Rio de Janeiro;

Estagiários para o setor de Atração e Seleção — Rio de Janeiro;

Auxiliares para o setor de Enfermagem — São Paulo.

Veja também: Carrefour tem NOVAS vagas de empregos pelo país

Como se candidatar

Para fazer parte da companhia AeC, os interessados deverão atender aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a empresa está contratando. Para conferir todas as informações adicionais e os cargos disponíveis basta acessar o site de registro.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe de processos seletivos de grandes empresas.