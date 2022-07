Agrometeorológico e o Zarc – Notícias Concursos

Conforme recente divulgação realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Agrometeorológico e o Zarc

O modelo agrometeorológico considera elementos que influenciam diretamente no desenvolvimento da produção agrícola como temperatura, chuvas, umidade relativa do ar, ocorrência de geadas, água disponível nos solos, demanda hídrica das culturas e elementos geográficos (altitude, latitude e longitude).

Recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)

De acordo com as informações oficiais, os agricultores que seguem as recomendações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

Muitos agentes financeiros só liberam o crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas portarias de zoneamento. O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) foi publicado pela primeira vez na safra de 1996. Hoje, contempla os 26 Estados e o Distrito Federal, incluindo mais de 60 sistemas produtivos de cultivos agrícolas permanentes e anuais.

Estudos técnico-científicos e a Embrapa

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os estudos técnico-científicos são realizados por uma rede de pesquisa da Embrapa que conta com a participação de mais de 150 especialistas, em 32 centros de pesquisa da Embrapa e parceiros.

Período de emergência para culturas anuais no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)

As portarias de zoneamento para culturas anuais trazem, no item 5, a relação dos municípios aptos ao cultivo e períodos indicados para semeadura, uma nota informando que “o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) faz avaliações de risco para períodos decendiais (10 dias) de semeadura e assume que a emergência ocorra, majoritariamente, em até 10 dias após a semeadura.

Para os casos excepcionais em que a emergência ocorrer com 11 ou mais dias de atraso em relação a semeadura, deve-se considerar como referência o risco do decênio em que ocorreu a emergência.”

O intervalo considerado no estudo

Assim sendo, o estudo considera um limite em dias para o intervalo da semeadura até a emergência, períodos superiores ao descrito interferem na exposição de risco da cultura, portanto, para os casos excepcionais, deve-se considerar o risco indicado no decêndio que ocorreu a emergência, mesmo que a semeadura tenha ocorrido em outro decêndio.