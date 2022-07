Alfa Sistemas abre processo seletivo no Grande ABC

Localizada em São Caetano do Sul, a Alfa Sistemas acaba de anunciar a abertura de um processo seletivo no Grande ABC para o preenchimento de 40 vagas de emprego. A empresa, que atua como parceira da SAP no Brasil, visa recrutar profissionais de diversas áreas, que queiram, efetivamente, fazer parte do seu time.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que vem intensificando e expandindo suas ações e investimentos. Nesse sentido, há chances para os cargos de vendedor interno, gerente de projetos SAP, consultor de SAP Business One PL/SR ou suporte PL, consultor Protheus Generalista SR, desenvolvedor ADVPL PL/SR, consultor Protheus EIC, consultor WMS e P.O.

Podem se candidatar profissionais com os mais diversos perfis, sendo que grande parte das vagas exige formação e experiência de cinco anos ou mais na área de atuação. Além disso, habilidades de comunicação verbal e escrita, boa desenvoltura em reuniões e integrações, boa organização e capacidade de gerenciamento de tempo, são consideradas importantes em todas elas.

Os contratados receberão remuneração salarial fixa de acordo com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como reembolso de despesas de visitas à clientes e bônus de acordo com o cumprimento de metas. Eles terão, ainda, direito a day off no dia do aniversário, participação no programa de capacitação, parceria com desconto para cursos de graduação e idiomas, trabalho no modelo home office e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar o currículo para rh@alfaerp.com.br com o título da vaga no assunto do e-mail. Para obter mais informações, basta acessar: https://alfaerp.com.br/trabalhe-conosco.