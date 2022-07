Algar Telecom tem NOVOS empregos pelo Brasil

A Algar Telecom, empresa especializada em tecnologia e serviços de comunicação, está contratando. As funções são atribuídas a vários departamentos corporativos. Confira os locais e como se inscrever em um dos empregos, abaixo.

Algar Telecom anuncia a contratação de novos colaboradores

Com mais de trinta anos de experiência no mercado, a Algar Telecom fornece aos usuários serviços de tecnologia e comunicação, além de operar em muitos estados brasileiros. Para seus clientes, a empresa oferece internet de alta velocidade, serviços de voz, televisão por satélite, mídia consultiva e planos de telefone celular premium.

Além de salários compatíveis, a Algar também fornece aos novos colaboradores uma série de vantagens, que podem incluir vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, horários flexíveis, participação de lucro, home office, auxílio desenvolvimento, auxílio creche, auxílio academia, plano odontológico e plano médico.

A empresa também está oferecendo oportunidades de emprego exclusivamente para candidatos PCD, incluindo pessoas negras, mulheres, e indivíduos LGBTQIA +, independentemente de gênero, raça, religião ou etnia, com o objetivo de aumentar a diversidade e a inclusão em todos os setores.

Em seguida, estão as posições e locais que estão abertos para candidatura com base em informações retiradas do VAGAS.COM:

Gestor de Canais — Uberlândia e Minas Gerais;

Técnicos Telecom — Jundiaí;

Assistentes de Reparo Óptico — Lajeado;

Auxiliares Técnicos em Rede — Santa Catarina;

Analistas Fiscais e Tributários nível Sênior — Todo o Brasil;

Analistas de Produtos nível Sênior — Todo o Brasil;

Engenheiros de Telecom loT Plataformas — todo o Brasil.

Como se candidatar

Aos interessados em participar do processo de recrutamento Algar Telecom, será necessário atender as exigências mínimas da função pretendida e se cadastrar de maneira remota através do site de inscrições.

