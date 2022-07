Alt.bank lança cartão de crédito sem anuidade

Na última terça-feira (5), a fintech Alt.bank, fundada em 2019, anunciou o lançamento do seu primeiro cartão de crédito no Brasil, o novücard. Atualmente, a fintech já oferece uma conta digital totalmente gratuita, além de um cartão de débito pré-pago.

No final de 2021, o Alt.bank recebeu um aporte de US$ 5 milhões e desde então vem planejando antecipar o lançamento do cartão de crédito. Até o momento, mais de 200 mil pessoas já estão na fila de espera do produto financeiro e cerca de 1,5 mil pessoas têm se inscrito na lista todos os dias.

O novo produto do Alt.bank foi anunciado ao mercado em janeiro de 2022, no entanto, o cartão de crédito começou a ser enviado apenas agora. Inicialmente, uma parcela de usuários “premium” estão recebendo o cartão. Vale mencionar que o serviço oferece um ajuste dinâmico de limite, com valor máximo de R$ 20 mil.

De acordo com o Alt.bank, o cartão de crédito da empresa é isento de taxas, como anuidade e manutenção. Outra vantagem é que os saldos dos usuários poderão ser utilizados como extensão de limite de crédito.

Entenda a missão social da fintech

Em outubro de 2021, quando o Alt.bank recebeu seu último aporte, Liebmann, fundador da empresa, disse entrevista à EXAME “Queria construir uma empresa não apenas bem-sucedida financeiramente, mas com algum propósito social”. Nesse sentido, a fintech tem como objetivo democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros.

O Alt.bank também almeja reduzir as taxas de juros na concessão de crédito, visando facilitar a inclusão financeira de cidadãos que geralmente são excluídos dos bancos tradicionais. Para isso, o cartão de crédito deve facilitar o propósito da empresa. “Ao incentivar os clientes a pagar o cartão integralmente todos os meses e acumular rendimentos — em vez de pagar taxas predatórias — ajudamos nossos clientes e suas famílias a construir uma ‘riqueza’ de longo prazo”, disse Liebmann.

O Manifesto pela Justiça Financeira divulgado pelo Alt.bank afirma que todos os cidadãos possuem o direito de ter uma conta bancária, mesmo com o CPF negativado. A fintech ainda ressalta que os empréstimos devem ajudar e não prejudicar ainda mais a vida financeira dos clientes com taxas de juros abusivas.

Benefícios do Alt.Bank

O Alt.bank oferece diversos benefícios aos seus usuários, como 2% de cashback nos primeiros 30 dias após a abertura da conta. Desse modo, é possível receber até R$ 5 por dia ao realizar compras com o cartão da instituição.

Outra vantagem exclusiva são descontos em farmácias parceiras: Drogasil, Droga Raia e PagueMenos. Ao fazer compras com o cartão do Alt.bank em algum desses estabelecimentos, é possível adquirir descontos de até 45%.

O Alt.bank também garante descontos de até 60% em diversas lojas físicas e online como: Lojas Americanas, Submarino, Natura, Renner, Magazine Luiza, entre outras. Por fim, a fintech também oferece comissões ao convidar amigos. Desse modo, o usuário recebe um valor toda vez que o convidado utilizar o cartão Alt.bank.