Alternativas do PandaHelper Download 2022 | Aplicativos como o Panda Helper

Existem muitos recursos embalados em Ajudante de Panda, um instalador de aplicativo não oficial que é versátil e rico em recursos. Você pode baixar arquivos de forma rápida e segura com ele. Além de milhares de aplicativos, jogos, emuladores, gravadores de tela, ajustes e muito mais, a loja inclui uma variedade de versões modificadas de aplicativos existentes.

Ele também tem mais usuários do que a maioria das lojas de aplicativos, pois está disponível em dispositivos Android e iOS. Mas, muitos usuários já reclamaram sobre golpes no Panda Helper, e é por isso que várias pessoas de todo o mundo começaram a procurar alguns melhores aplicativos como o Panda Helper. Então, se você é um desses, não deixe de ler este guia até o final.

Os 10 melhores aplicativos como o Panda Helper

Existem diferentes tipos de aplicativos disponíveis na Play Store e na App Store que podem substituir facilmente o Panda Helper, pois alguns dos aplicativos têm mais recursos que o Panda Helper. Mas, há um problema, nem cada um deles é genuíno, pois alguns deles podem conter vírus que danificam seu dispositivo. É por isso que criamos uma lista completa de aplicativos como o Panda Helper depois de investigar os prós e contras desses aplicativos. Então, vamos conferir esses aplicativos:

1. ACMarket – Melhor alternativa geral ao PandaHelper

No ACMarket, você pode baixar aplicativos Android modificados que outros usuários modificaram. Infelizmente, o ACMarket não oferece nenhum aplicativo para usuários de iOS em todo o mundo, o que torna muito difícil para 2,4 bilhões de usuários de Android usá-lo.

Podemos garantir que você encontrará o aplicativo que deseja baixar nesta plataforma se pensar apenas no nome dele. Até uma criança pode encontrar facilmente seu jogo favorito com a interface do ACMarket, que dá forte concorrência à Play Store.

Download

2. Aplicativo TuTu



Não há dúvida de que o TutuApp é uma excelente alternativa para a loja de aplicativos iOS, bem como para as lojas de aplicativos Android, Microsoft e macOS.

O app é gratuito, não requer jailbreak, não requer root e oferece benefícios que vão muito além dos oferecidos pela app store oficial. Com o Tutu App, você pode baixar aplicativos e jogos ilimitados de terceiros. Então, você pode considerar este aplicativo, pois este é o melhor aplicativo como o Panda Helper.

Download

3. 25pp

Existe outro aplicativo específico para iOS chamado 25pp e, se você não conseguir encontrar o aplicativo desejado na App Store, deverá visitar 25pp. Os aplicativos ajustados, hackeados e modificados disponíveis nesta plataforma são gratuitos para download, assim como os de outras plataformas.

Além disso, instalá-los no seu dispositivo é muito fácil. Embora 25pp tenha seus benefícios, também existem algumas desvantagens.

A menos que você seja proficiente em chinês, poderá ter problemas para encontrar o aplicativo desejado, pois o idioma padrão é o chinês. Além disso, você encontrará aplicativos para dispositivos desbloqueados nesta plataforma.

Download

4. AppValley

No AppValley, os usuários podem baixar aplicativos gratuitos ajustados, modificados e hackeados. Esta aplicação é uma das mais realistas e simples que encontramos.

Assim que o jogo ou aplicativo for lançado, o AppValley fornecerá todas as atualizações mais recentes. Além disso, você também encontrará um modo escuro no AppValley, que se tornou um recurso comum na maioria dos aplicativos hoje em dia.

Download

5. Silo

É hora de falar sobre algo específico do iOS. O Panda Helper é um dos concorrentes mais fortes do Sileo e foi especialmente desenvolvido para usuários de iOS.

É um gerenciador de pacotes rápido, elegante e confiável construído usando Swift. Ele permite que você instale pacotes gratuitos e pagos em seu dispositivo iOS desbloqueado quando combinado com repositórios APT.

Existem milhões de pessoas em todo o mundo que trabalham no Sileo. No entanto, Sileo atualmente fornece aplicativos para iOS 11 a 14. É provável que continue a funcionar da mesma maneira para iOS 15 também.

Portanto, se você está procurando algo especificamente voltado para iOS, Sileo é a melhor alternativa ao Panda Helper com base em comparações de interface.

Download

6. Emus4u

O Emus4u permite que você instale aplicativos indisponíveis de fora da Apple Store. É um programa que instala aplicativos. A sua instalação não apresenta riscos. Uma das maneiras mais fáceis de instalá-lo e configurá-lo é usando o assistente.

Sempre que há uma preocupação com a segurança, seus desenvolvedores a atualizam continuamente para garantir que não haja problemas. O processo de atualização também é relativamente simples e não requer muito esforço de sua parte.

Com o Emus4u, você não precisa fazer o jailbreak do seu telefone como com outros instaladores de aplicativos. Como resultado, nenhuma alteração é feita no sistema operacional. Um claro indicador da sua segurança é o facto de ser um dos programas mais populares nesta área.

No entanto, a garantia da Apple não será anulada se você baixar o Emus4u. Além disso, você pode acessar uma ampla variedade de aplicativos exclusivos e populares baixando-os e configurando-os.

Download

7. TweakBox

Ao usar o Tweakbox, os consumidores têm acesso a aplicativos que não estão disponíveis em lojas de aplicativos comuns. Usando dispositivos iOS e Android, os usuários têm acesso a vários aplicativos de terceiros.

Se você está procurando uma loja de aplicativos que vá além do que é oferecido pela loja oficial, experimente o TweakBox. No entanto, com milhares de aplicativos, jogos, conteúdo modificado e muito mais disponíveis gratuitamente, você pode se surpreender, mas o TweakBox é a alternativa mais baixada ao Panda Helper.

Além disso, o software está livre de malware, spyware, vírus ou exploits que podem danificar seus dados ou dispositivo.

Download

8. Bolo de aplicativo – Download do Panda Helper

O AppCake é compatível com iPhones e iPads com e sem jailbreak, tornando-o uma alternativa gratuita à App Store da Apple. Com o AppCake, você pode acessar muitos aplicativos e jogos que não aparecem na App Store do iOS, além de versões aprimoradas de aplicativos familiares.

No passado, seu aplicativo estava disponível apenas através do Cydia, mas agora eles o estão disponibilizando para todos para que possam manter sua boa reputação.

Além disso, sempre que descobrem ou recebem relatórios de problemas, eles atualizam o AppCake imediatamente. Então, você deve experimentar o AppCake.

Download

9. Zeus

Zeus fornece serviços de assinatura gratuitos para usuários de iOS. Quando se trata de encontrar aplicativos hackeados e modificados, é conhecido por seus serviços de alta qualidade. Além de Zeus, existem muitos outros concorrentes em nossa lista, mas ainda está dando uma competição acirrada entre todos eles.

O rigor das políticas de privacidade do Zeus é outra razão pela qual os usuários o preferem a outras plataformas. A política de segurança do Zeus é muito rígida e funciona em um modelo de criptografia de ponta a ponta.

Download

10. CokernutX

O CokernutX também se destacou entre os melhores aplicativos como o Panda Helper. Além disso, esta plataforma também é muito semelhante ao Zeus, pois não possui um sistema operacional específico, portanto, você pode baixar aplicativos gratuitos para iOS, Android, iOS jailbreak e Mac.

Há também uma interface fácil de usar e encontrar os aplicativos desejados é muito simples. O CokernutX, por exemplo, oferece gratuitamente vários dos aplicativos modificados mais famosos, incluindo Spotify++ e YouTube++.

Download

Conclusão: PandaHelper

Então, essas foram algumas das nossas recomendações sobre o melhores alternativas ou aplicativos como PandaHelper. Esperamos que você ache este artigo útil. Enquanto isso, caso você precise de mais informações ou tenha alguma sugestão para nós, deixe um comentário abaixo.

