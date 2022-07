Ambev abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A Ambev, empresa fabricante de bebidas, abre novas oportunidades de trabalho por todo o Brasil. Aqueles que tiverem em busca de emprego, devem se atentar aos requisitos necessários. Confira a seguir como realizar inscrição e saiba quais são as vagas com disponibilidade para contratação.

Ambev publica oportunidades de trabalho pelo país

No mercado desde 1999, a empresa de produção de bebidas Ambev, é uma das maiores do país em receita líquida e controla 69% do mercado brasileiro de cerveja. Mas fabrica também refrigerantes, energéticos, água, sucos e chás.

A empresa divulgou novas oportunidades de contratação. Confira a seguir.

Ajudante de Armazém (Sete Lagoas);

Ajudante de Caminhão (Sete Lagoas);

Ajudante de Motorista (Sete Lagoas);

Analista de Custos Jr (Jaguariúna);

Aux de Serviços Gerais (Petrópolis);

Comprador Sênior (São Paulo);

Conferente (fortaleza);

Coordenador de Franquias (Fortaleza);

Estágio em Engenharia (Rio de Janeiro);

Garçom ou Garçonete (Petrópolis);

Analista de Controle – Logística (Aquiraz);

Aux de Marketing (Goiás);

Embaixador de Marcas (Brasília);

Mecânico ou Mecânica (Jaguariúna);

Monitor (Petrópolis);

Motorista (Sete Lagoas);

Op de Empilhadeira (Sete Lagoas);

Op Fabril Packaging (Cachoeira de Macacu);

Programa de Estágio Ambev (porto Alegre);

Representante de Negócios (Embu das Artes).

Cadastre-se no link e concorra às vagas

As oportunidades descritas acima são algumas das divulgadas pela Ambev. Para conferir todas as vagas disponíveis para contratação, acesse o link de participação e realize seu cadastro.

