Americanas tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

As Lojas Americanas divulgaram uma oportunidade de trabalho em diversas cidades do Brasil, como Maceió, Rio de Janeiro, Floriano, Itapecuru Mirim, Lauro de Freitas, Paracuru, Santa Helena, Santana do Araguaia e Teotônio Vilela. Confira a seguir como se candidatar.

Americanas abre vagas de emprego em diversas cidades do país

A rede de loja divulgou uma oportunidade de trabalho em muitas partes do Brasil que requer ensino superior completo na área. Os benefícios que a empresa oferta são convênio com diversas instituições, salário compatível com o mercado, descontos em produtos das lojas físicas e online, seguro de vida, auxílio refeição, plano odontológico e de saúde.

As atribuições são: apoiar a venda de serviços, atender os clientes, analisar e tratar os produtos, inspirar a equipe a realizar um atendimento com excelência, gerenciar o desempenho da loja, supervisionar o inventário da loja, entre outros. Verifique o cargo disponível:

Veja também: Piracanjuba abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a essa vaga das Lojas Americanas, acesse o site de inscrição. Em seguida, verifique se o cargo está disponível para a sua cidade e se você se encaixa no perfil que a empresa está buscando.

Se for, então clique no botão que diz “Candidatar-se para a vaga”, que aparece no começo ou no final da página. Caso esta seja a sua primeira vez na plataforma Gupy, será preciso realizar o seu cadastro.

Para facilitar você pode entrar com a sua conta de e-mail, LinkedIn ou Facebook. Após isso, preencha suas informações e aguarde a empresa entrar em contato.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja as informações divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.