Apenas 33% das crianças de Penedo que podem ser vacinadas contra Covid-19 tomaram a 2ª dose

Faixa etária de 5 a 11 anos tem imunizante disponível em três pontos fixos

Secom PMP

Crianças com idade entre 5 e 11 anos podem tomar vacina contra Covid-19, faixa etária formada por 6.827 meninos e meninas residentes em Penedo, segundo dados do e-SUS (plataforma do Ministério da Saúde).

O mais recente levantamento da Prefeitura de Penedo sobre a campanha desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) mostra um dado preocupante: somente 2.287 crianças receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, apenas 33,4% dos pais ou responsáveis deram continuidade ao esquema vacinal dos filhos.

Considerando o recente crescimento dos casos de Covid, gerados por variantes do vírus com maior velocidade de transmissão, a Secretaria Municipal de Saúde alerta os pais ou responsáveis para iniciar ou atualizar a vacinação das crianças.

O imunizante para essa faixa etária está disponível em três locais: o PSF Centro, que funciona dentro do antigo SESP; Theatro Sete de Setembro e Centro de Inclusão Digital, localizado na Praça Santa Luzia (Barro Duro).

A criança que precisa receber a Pfizer pediátrica como segunda dose precisa ser encaminhada até o PSF Centro/Sesp.

Ainda em relação a cobertura vacinal para a primeira dos de meninos e meninas em Penedo (6.827 indivíduos), 4.285 iniciaram o processo de imunização, número equivalente a 62,7% da faixa etária entre 5 e 11 anos de idade.

Até o final de junho, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 108.075 doses de vacina contra Covid na população vacinável de Penedo (58.974 pessoas), sendo que 81,8% receberam pelo menos a primeira dose. O percentual alcançado para a segunda dose é de 70% e do reforço 50%.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP