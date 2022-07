Após chuvas, Defesa Civil Nacional destina mais de R$ 1 milhão para dois municípios alagoanos

Municípios de Santana do Mundaú e Porto Calvo foram afetados por chuvas intensas em Alagoas.

Após ter as portarias com as liberações de recursos publicadas na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficila da União (DOU), mais duas cidades alagoanas atingidas pelas fortes chuvas vão receber recursos da Defesa Civil Nacional para ações de reparação.

Na zona da mata, o município de Santana do Mundaú irá receber o valor de R$ 717,3 mil para a compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, galões d’água, colchões, combustível e, também, para o aluguel de veículos. Já Porto Calvo, situado na região Norte de Alagoas, contará com R$ 334,4 mil para a aquisição de itens de assistência humanitária.

Estado de emergência

em decreto publicado nesta terça-feira (12), a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em Ibateguara por causa das fortes chuvas,. A portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) também reconheceu a situação em mais 13 cidades do Brasil.

Leia aqui: Fortes chuvas: Defesa Civil Nacional decreta situação de emergência em Ibateguara

Como solicitar recursos federais

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD, a partir do Plano de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos de capacitação.