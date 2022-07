Aprenda hoje mesmo a jogar poker com o GipsyTeam

Aprenda a jogar poker com o GipsyTeam, fundado em 2009 por apaixonados pelo poker, contribui desde então para a formação de jogadores profissionais em todo o mundo. O site é estruturado para atender jogadores do nível iniciante ao profissional. Dentre as seções do site, temos:

Feed: Com notícias sobre o mundo do poker, desde boatos de celebridades até resultados de grandes torneios, passando também por jogadas realizadas por jogadores profissionais.

Com notícias sobre o mundo do poker, desde boatos de celebridades até resultados de grandes torneios, passando também por jogadas realizadas por jogadores profissionais. Salas de poker: Reviews de diversas salas e aplicativos de poker para que o usuário saiba das peculiaridades de cada sala, aplicativo e rede de poker que queira jogar.

Reviews de diversas salas e aplicativos de poker para que o usuário saiba das peculiaridades de cada sala, aplicativo e rede de poker que queira jogar. Promoções: Bônus, rakeback, promoções, “races”, torneios gigantescos, entre diversas outras informações.

Bônus, rakeback, promoções, “races”, torneios gigantescos, entre diversas outras informações. Jogadores profissionais: Esta seção é voltada para jogadores que querem ter um suporte profissional para jogar poker. Existem ofertas exclusivas de rakeback, ajuda na escolha da sala ou aplicativo, informações exclusivas sobre o tráfego nas redes de poker e muito mais.

Esta seção é voltada para jogadores que querem ter um suporte profissional para jogar poker. Existem ofertas exclusivas de rakeback, ajuda na escolha da sala ou aplicativo, informações exclusivas sobre o tráfego nas redes de poker e muito mais. Freerolls: Seleção com inúmeros freerolls (torneios com entrada gratuita, mas com dinheiro real garantido) em diversas salas de poker para o usuário desfrutar.

Se o seu objetivo é aprender a jogar pôquer ou elevar seu nível do seu jogo, entre no nosso site e comece agora mesmo a estudar. Você pode começar pelas regras básicas do poker, como jogar poker, combinações do poker, se for um jogador a nível iniciante.

Caso seu jogo seja mais avançado, recomendamos os artigos sobre ferramentas do poker, gerenciamento de banca, probabilidades do poker, melhores sites para jogar poker, poker a dinheiro real. Além disso, existem artigos sobre vários assuntos para qualquer nível de poker.

Como começar no poker?

Aprender a jogar pôquer não é nenhum bicho de sete cabeças, extremamente complexo ou complicado. Ao contrário do que se possa parecer, poker é intuitivo e divertido de se aprender, precisando de pouco tempo para compreender o básico e começar a jogar. É importante que o jogador conheça os tipos de poker antes de começar sua jornada:

Texas Hold’em: Jogado com duas cartas em mãos, abrem-se cinco cartas comunitárias e o jogador pode usar uma, duas ou nenhuma das cartas das mãos para fazer um jogo de cinco cartas. Omaha: Pode ser jogado com quatro, cinco ou seis cartas em mãos. Independente da quantidade inicial de cartas em mãos, o jogador é obrigado a usar duas delas, combinando com três das cinco comunitárias que se abrirão, formando assim, um jogo de cinco cartas.

Também é importante saber distinguir os modos de se jogar poker, essencial para quem queira aprender a jogar pôquer: