Arcor do Brasil tem vagas de emprego pelo país

A empresa Arcor do Brasil divulgou recentemente diversas oportunidades de trabalho no Brasil todo. Há vagas para Rio das Pedras, Campinas, Bragança Paulista, Contagem, Curitiba, São Caetano do Sul e Londrina. Confira a seguir o que fazer para se candidatar.

Arcor do Brasil abre oportunidades de emprego pelo Brasil

Os benefícios que a empresa oferece são: participação nos lucros, fretado, convênio farmácia, vale Alimentação, assistência odontológica, restaurante no local, assistência médica e seguro de Vida.

A maioria das vagas são efetivas e há oportunidade para Jovem Aprendiz e pessoas com deficiência. Veja abaixo quais são os cargos divulgados:

Vendedor;

Almoxarife PCD;

Técnico de Automação;

Analista Capital Humano;

Técnico(a) em Elétrica;

Analista de Crédito e Cobrança Jr;

Técnico(a) de Manutenção Mecânica;

Analista de Inteligência de Vendas Sr;

Promotor(a) de Vendas Jr;

Analista Trade Categoria PL – Institucional;

Operador de Utilidades;

Analista Trade Marketing Parcerias Pl;

Líder de Produção;

Aux. de Logística;

Líder de Operação Logística;

Aux. de Logística PcD;

Jovem em Movimento;

Auxiliar de Operações Logísticas;

Gerente Regional de Vendas;

Auxiliar de produção;

Gerente de Marketing;

Conferente;

Estagiário Pesquisa e Desenvolvimento;

Conferente de produção;

Conferente de qualidade.

Como se candidatar

Para se candidatar a alguma dessas vagas da empresa Arcor do Brasil é preciso acessar o site de inscrição. Em seguida, clique no cargo desejado e verifique todos os requisitos para saber se ele se encaixa com o seu perfil, em caso afirmativo aperte o botão que diz “Candidatar-se para a vaga” e crie seu cadastro. É possível utilizar o seu e-mail, LinkedIn ou Facebook para facilitar.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Veja as informações divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.