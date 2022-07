Arezza RH abre vagas de emprego pelo país

A empresa Arezza RH abriu algumas oportunidades de emprego em diversas localidades do Brasil. Há vagas para São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba, Palhoça, Fortaleza, Barueri, Guarulhos, Osasco, Joinville, Resende, Maceió, São Luís, Campinas, Porto Alegre, João Pessoa, entre outros. Veja como se inscrever.

Arezza RH tem oportunidades de emprego pelo Brasil

A maioria das vagas que a empresa divulgou é efetiva e também é ofertado alguns benefícios como vale transporte e vale refeição. Além disso, em algumas funções não é requisito já possuir experiência na área, apenas ter concluído o Ensino Médio. Verifique a seguir quais são os cargos anunciados:

Consultor Comercial;

PASSADEIRA COM EXPERIÊNCIA COM PRANCHA DE PASSAR A VAPOR;

Auxiliar De Estoque;

Promotor De Vendas;

PROMOTOR ROTEIRO;

Supervisor De Trade;

REPOSITOR;

Pedreiro De Acabamento;

Assistente De Loja;

PROMOTOR COM CARRO;

Auxiliar De Limpeza;

Vendedor Externo Com Carro;

AJUDANTE DE CARREGAMENTO;

Vendedor Com Carro;

Ajudante De Pedreiro;

Auxiliar De Departamento Pessoal;

Pintor;

Assistente De Compras-CLT;

Pedreiro;

Estoquista;

Supervisor – TRADE MARKETING;

Auxiliar Administrativo.

Como se candidatar

Venha fazer parte da equipe da empresa Arezza RH, que atua no Brasil desde 1997 no setor de Recursos Humanos. Então, se você se interessou por alguma oportunidade que mencionamos, não deixe de acessar o site de inscrição para poder concorrer a ela.

Em seguida, clique no cargo que deseja, leia com cuidado todos os requisitos e as atribuições dele para saber se o seu currículo se encaixa.

Em caso positivo, faça um breve cadastro na plataforma Infojobs se ainda não tiver, basta colocar seu melhor e-mail e criar uma senha.

