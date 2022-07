As tecnologias que mudaram a experiência dos torcedores no Torneio de Wimbledon

A forma que os torcedores acompanham o Torneio de Wimbledon remotamente mudou com a implementação de novas tecnologias. Os fãs do tradicional torneio de tênis, promovido pelo All England Lawn Tennis Club (AELTC) durante os dias 27 de junho e 10 de julho em Londres (Inglaterra), puderam se aproveitar de novos recursos tecnológicos no site e no aplicativo para ter mais acesso a conteúdo e melhorar a experiência de consumo.

Co-criados pela IBM e pelo AELTC, o primeiro recurso é o “Fatores para a vitória”, que aprimora o “Match Insights”, um conjunto de informações que traz previsões para a partida. A IBM forneceu um nível adicional do que chama de “explicabilidade” sobre quais fatores são analisados pelo sistema de IA para determinar os insights e as previsões da partida.

A intenção é que o novo recurso fornecesse uma maior compreensão dos elementos que afetam o desempenho do jogador. Ele trouxe dados sobre a superfície da quadra, rankings ATP/WTA, confrontos diretos, proporção de jogos vencidos, total de sets vencidos, desempenho recente, total de vitórias por ano e comentários da mídia.

Adicionalmente, foi implementado o “Compartilhe sua opinião”, que permite aos usuários registrar suas próprias previsões para os resultados das partidas no app e no site. Foi possível comparar previsões com as de outros fãs e com as previsões geradas pela IBM com o recurso Probabilidade de vitória, impulsionado por inteligência artificial. Também era possível compartilhar o palpite diretamente em redes sociais.

Qual a tecnologia por trás

As tecnologias usadas no Torneio de Wimbledon utilizam IBM Watson e uma abordagem de nuvem híbrida por meio de uma combinação de sistemas no local, nuvens privadas e IBM Cloud, permitindo uma maior flexibilidade e eficiência na execução desses recursos. Além disso, a IBM Cloud fornece a base e a escalabilidade para essas experiências digitais, ou seja, se a demanda de acesso for demais, ela aumenta a capacidade de computação para suportar.

A tecnologia ainda hospeda e processa dados das partidas, inserindo-os nos modelos de IA que são criados por meio do IBM Watson Studio e do IBM Watson Discovery para gerar insights para fãs, comentaristas e imprensa.

Por trás do Match Insights, por exemplo, estão tecnologias que permitem:

Usar IA para gerar uma ficha informativa dos jogadores para as principais partidas, fornecer insights sobre jogadores emergentes e apresentar o IBM Power Index e as previsões de vitórias.

Apresentar uma seção “Na mídia”, que usa o IBM Watson Discovery para gerar insights importantes sobre os jogadores por meio de fontes de notícias confiáveis.

Incluir uma seção de “Estatísticas” que usa IA de código aberto para traduzir estatísticas históricas das partidas em insights sobre os jogadores.

Organização do torneio quer engajar o torcedor

Na visão do The All England Club, as tecnologias aplicadas no app e no site de Wimbledon foram uma forma de ajudar os torcedores a se informar sobre quem compete no torneio, além de engajá-los e envolvê-los no evento como um todo. Também ajudam a manter o torneio relevante e fornecer excelentes experiências digitais para os fãs, onde quer que eles estejam.

Com os dados fornecidos pela tecnologia da IBM, os torcedores sabem quem precisam acompanhar e o que esperar do torneio, complementando conteúdos de análise durante e pós-jogo, notícias e vídeos.

A IBM destaca o que sua tecnologia Power Index foi capaz de fazer para os torcedores:

Análise do desempenho de cada jogador para ajudar os torcedores a saber quem tem mais chances de seguir no torneio além dos jogadores mais conhecidos e altamente ranqueados.

Usar IBM Watson Discovery e IBM Cloud para analisar dados de desempenho, filtrar os comentários da mídia e medir o ritmo do jogador.

Gerar insights para os fãs, incluindo o recurso Jogadores promissores (uma análise antes do início de Wimbledon para saber quais atletas possuem um índice de desempenho significativamente maior do que sua classificação no torneio) e a Probabilidade de vitória.

Para engajar ainda mais os torcedores, depois que o fã decidiu quem quer seguir pelo IBM Power Index, ele podia se manter atualizado por meio de uma série de recomendações personalizadas e destaques do Reels da plataforma.