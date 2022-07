AST Consultoria anuncia vagas de emprego pelo Brasil

A AST Consultoria, referência em recursos humanos, anunciou recentemente a contratação de novos colaboradores em diversas empresas do país. Para se inscrever será necessário atender as exigências da função e residir entre as cidades com vagas disponíveis. Continue acompanhando e obtenha mais informações sobre como realizar seu cadastro.

AST Consultoria anuncia a contratação de novos colaboradores em empresas do Brasil

Há mais de vinte e cinco anos no setor de recursos humanos, a AST Consultoria é uma referência brasileira na contratação de novos talentos. A companhia oferece aos seus clientes uma moderna administração, salas de treinamentos e uma equipe altamente qualificada para o recrutamento, oferecendo sempre os melhores profissionais para as empresas parceiras.

Com novas oportunidades para recrutamento, a consultoria divulgou recentemente que está buscando profissionais habilitados em diferentes áreas de atuação, como recebimento, distribuição, vendas, recrutamento e seleção, atendimento, manutenção em geral, produção, impressão, transporte, armazenagem, depósito, estoque, portaria industrial, logística e diversas outras.

Veja abaixo as principais oportunidades que estão sendo oferecidas pela recrutadora, segundo informações vistas no site InfoJobs:

Repositores — São Paulo;

Analistas de Recrutamento e Seleção — São Paulo;

Chapeiro — São José dos Campos;

Atendentes (candidatos para o primeiro emprego) — Rio de Janeiro;

Impressor Dry Offset — Carapicuíba;

Administrativo Comercial — Florianópolis;

Auxiliares Operacionais — Rio de Janeiro;

Psicólogo Organizacional — Campo Grande.

Como se inscrever

Para garantir sua participação no processo de recrutamento da AST Consultoria, será fundamental atender às exigências da função escolhida e residir em cidades com vagas disponíveis. Para preencher a ficha cadastral basta acessar o site de inscrições.

