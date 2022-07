Asun Supermercados abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Asun Supermercados, divulgou espaço para contratação de novos colaboradores na empresa. Para que seja possível a efetivação dos candidatos, é necessário que os requisitos e qualificações sejam atendidos. Confira todos os empregos disponíveis.

Asun Supermercados anuncia oportunidades de trabalho na instituição

A Asun Supermercados é uma rede de supermercados que conta com 38 unidades distribuídas pelas cidades de Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre, Litoral e Porto Alegre. A instituição conta com mais de três mil e quinhentos colaboradores capacitados para oferecer o melhor atendimento e dedicação aos seus clientes.

As avaliações da empresa por seus funcionários e ex-funcionários são ótimas, onde relatam oportunidades de desenvolvimento profissional e harmonia entre os colaboradores.

A empresa fornece para seus colaboradores benefícios com assistência médica, odontológica, refeição no local, vale transporte e auxílio educação. Recentemente a rede anunciou por meio do site InfoJobs, novas oportunidades de trabalho, confira a seguir.

Encarregado de Padaria (Canoas);

Operador de Caixa (Canoas);

Empacotador (Canoas);

Auxiliar de Açougue (Canoas);

Encarregado de Padaria (Porto Alegre);

Auxiliar de Compras (Gravataí);

Auxiliar de Limpeza (Canoas);

Auxiliar de Hortifruti (Canoas);

Motorista (Porto Alegre);

Fiscal de Loja (Canoas);

Auxiliar de Padaria (Porto alegre);

Empacotador (Porto Alegre).

Como realizar candidatura

As oportunidades listadas são algumas das anunciadas pelo Asun Supermercados. As vagas anunciadas possuem tempo determinado para que seja possível realizar a candidatura.

A instituição estabelece requisitos descritos em cada função para que seja possível concorrer às vagas ofertadas. Acesse o link de participação e confira quais são os requisitos e qualificações e realize a inscrição do seu currículo.

