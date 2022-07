Ative a CTV em ctv.ca/activate na Apple TV, SmartTV, Roku 2022

A CTV é uma das principais emissoras de televisão do Canadá. Uma mistura de entretenimento, notícias e programação esportiva estão disponíveis em sua rede CTV (a maioria dos quais são de propriedade e operados). Além de A Channel, a empresa opera várias outras estações de televisão. A Comedy Network, The Sports Network (TSN), Business News Network (BNN), MTV e Discovery Channel Canada são alguns dos canais a cabo e satélite da CTV, além da televisão tradicional.

Mas parece que poucos usuários sabem como ativar o CTV usando o código de login em www.ctv.ca/activate. No entanto, essa é a principal razão pela qual este canal não é tão famoso fora do Canadá. Mas, agora, não se preocupe, pois estamos aqui com este guia. Aqui explicaremos como você usa o código de login para ativar o CTV em seu dispositivo específico usando o URL www.ctv.ca/activate.

Quais são os diferentes dispositivos nos quais podemos usar o CTV?

Para assistir ao conteúdo CTV, você precisa de uma assinatura de TV. Basicamente, você precisa de uma assinatura de TV e credenciais para ativar o CTV. Então, é isso que discutimos mais adiante neste artigo. Mas, antes disso, vamos descobrir quais são os diferentes dispositivos que suportam CTV:

AndroidTV Apple TV Roku Amazon Fire TV SmartTV Samsung Console de jogos (PS4, PS5, Xbox)

Como ativar o CTV em ctv.ca/activate na Apple TV

Você pode ativar facilmente o CTV em sua Apple TV usando o URL www.ctv.ca/activate. Mas, caso de alguma forma você não esteja familiarizado com o método para fazer isso, você pode usar estas etapas:

Na Apple TV, inicie o Loja de aplicativos e. Em seguida, navegue ou pesquise o Aplicativo CTV News . Você pode baixar o aplicativo clicando no botão Pegue botão. Baixe e inicie o aplicativo CTV News. Você pode fazer login selecionando Entrar da barra de navegação. Você receberá um código de ativação. Use um navegador da web para acessar ctv.ca/appletv e digite o código de ativação que você recebeu. Aqueles que já têm uma assinatura do seu provedor de TV podem fazer login. Você precisará inserir seu o email endereço e senha . Uma mensagem de sucesso deve aparecer no seu navegador se tudo foi feito corretamente. É isso. Agora, comece a desfrutar do seu conteúdo CTV favorito sem problemas.

Ativar CTV na Android Smart TV

Usuário de smart TV Android, esta seção é para você! Você pode usar as etapas mencionadas abaixo para ativar o CTV em suas TVs Android. Então, vamos conferir esses passos:

Vá para a seção Aplicativos na tela inicial da Android TV. Abra o aplicativo Google Play Store. Você pode navegar ou pesquisar CTV News. A CTV só pode ser encontrada se sua Google Play Store estiver configurada para a loja canadense. Depois de encontrá-lo, selecione-o. Instale o programa e espere que ele termine. Você pode iniciar o aplicativo CTV na sua Android TV. Em Gerenciamento de contas, clique em Entrar. Você receberá um código de ativação. Use um navegador ou dispositivo móvel para acessar ctv.ca/activate. Selecione seu provedor de TV ou faça login por meio de seu provedor de BDU. Ative o aplicativo CTV digitando o código de ativação. Após a autenticação bem-sucedida, seu navegador exibirá uma mensagem de sucesso. Uma vez feito, aproveite o seu conteúdo.

Como ctv.ca/activate em dispositivos ROKU

Suponha que você seja um usuário do dispositivo Roku e queira ter acesso aos canais que o CTV oferece, então você deve obter uma assinatura do CTV. Além disso, você também deve ativá-lo usando o URL www.ctv.ca/activate. Portanto, caso você não tenha ideia sobre isso, certifique-se de executar estas etapas:

Usando o controle remoto Roku, clique no botão Botão de início . Vá para a seção Streaming Channels da loja de canais. Olhe para Notícias CTV . Adicione o canal CTV ao seu dispositivo Roku clicando em Adicionar canal. Caso seu PIN do Roku seja necessário, insira-o. Assim que o canal for instalado, ele aparecerá na tela inicial. Lançamento CTV News. Faça login no CTV clicando no botão Entrar botão. Na próxima etapa, você verá um Código de ativação . Use um navegador ou dispositivo móvel para acessar ctv.ca/activate. Faça login na sua conta BDU ou selecione seu provedor de TV. Ative o canal digitando o código de ativação. Você verá uma mensagem em seu navegador informando que sua solicitação foi bem-sucedida.

Ative o CTV em ctv.ca/activate on Bastão de Fogo

Se você possui um Fire Stick e deseja usar o CTV no seu dispositivo, verifique as etapas que mencionamos abaixo:

No seu Fire Stick, procure por CTV News no menu. Depois de encontrar o aplicativo, selecione-o. Clique em Obter para iniciar o download. Você precisará iniciar o aplicativo CTV no seu Fire Stick. Faça login na sua conta clicando no botão Entrar em Gerenciamento de conta. Agora você verá o código de ativação; simplesmente anote o código de ativação. Use o navegador web ou móvel para navegar até ctv.ca/activate. Faça login usando as informações de login do seu provedor de TV. Ative o aplicativo CTV digitando o código de ativação. No seu navegador, você verá uma mensagem indicando sucesso se tudo der certo.

Como ativar o CTV na Samsung Smart TV

Você também pode assistir aos programas disponíveis no CTV na sua smart TV Samsung, e para isso; você só precisa ativar o CTV na sua smart TV Samsung usando o URL www.ctv.ca/activate. Então, caso você não saiba como fazê-lo, use estas etapas:

Seu controle remoto Samsung tem um botão Home; pressione-o. Escolha APLICATIVOS. Vá para o canto superior direito da tela e selecione o ícone Pesquisar. Procure por CTV News. Localize o aplicativo e selecione-o. Em seguida, instale. Em seguida, inicie o aplicativo CTV. Depois, clique em Entrar. Você verá um código para ativação. Ative sua conta em ctv.ca/activate. Selecione seu provedor de TV ou faça login por meio de seu provedor de BDU. Ative o aplicativo CTV digitando o código de ativação. A mensagem de sucesso indica que você inseriu as informações corretas.

Resumindo

Então, é assim ative o CTV usando o URL www.ctv.ca/activate. Esperamos que você ache este guia útil. Mas, caso tenha alguma dúvida ou sugestão para nós, comente abaixo e nos avise.

