Ative Discoveryplus.co.uk/tv 2022 | Discovery Channel Reino Unido

Com o Discovery+, você poderá assistir a uma biblioteca de programas de não ficção e reality shows, além de programas originais. Embora as redes de propriedade da Discovery, como HGTV, TLC, Food Network e ID, não transmitam ao vivo, elas carregam conteúdo arquivado. David Zaslav, CEO da WB Discovery, vê o serviço como um complemento à Netflix e Disney+. No entanto, a WarnerMedia e a Discovery se fundiram em abril de 2022 para formar a Discovery.

Eventualmente, Zaslav pretende fundir Discovery + e HBO Max. Na minha opinião, o Discovery Plus é uma ótima opção se você não quiser gastar seu dinheiro comprando uma assinatura diferente para assistir aos programas WB Discovery. No entanto, ativar os canais www.Discoveryplus.co.uk/tv é um pouco diferente.

No entanto, poucos usuários sabem disso; é por isso que estamos aqui com este artigo. Aqui você aprenderá como ativar o Discovery Plus usando www.Discoveryplus.co.uk/tv para ativar ou instalar o Discovery Channel UK no seu dispositivo. Então vamos começar.

Quais são a lista de dispositivos suportados pelo Discovery Plus UK?

Você pode acessar os canais Discovery com sua assinatura regular de provedor de cabo. No entanto, ele mantém uma separação entre os dois mundos usando um aplicativo baseado na Web que é executado em qualquer plataforma que suporte o Discovery Plus Streaming.

Além disso, o Discovery Plus possui aplicativos dedicados para dispositivos para facilitar o acesso ao serviço. Então, quais são os dispositivos nos quais você pode usar facilmente os serviços Discovery Plus? Bem vamos ver:

Uma TV com Android 5.0 ou superior Amazon Fire TV Apple TV iPadOS (iOS 12.0 ou posterior) Roku Smart TVs Samsung (2017 ou mais recente) O Xbox One, a Série X e a Série S

Os planos premium não estão disponíveis em todos esses aplicativos. Portanto, recomendamos fazer login na sua conta de TV com sua conta depois de comprar o plano premium no seu PC ou Mac.

Quando um aplicativo não oferece suporte a esse recurso ou não funciona bem em sua plataforma, você será redirecionado para a área de trabalho ou evitará transações com falha. Obter o Discovery Plus na sua TV é fácil quando você assina o plano premium.

Como ativar discoveryplus.co.uk/tv no Amazon Fire TV

Para ativar o Discovery Plus em discoveryplus.co.uk/tv em seu Amazon Fire TV, você precisa executar as etapas mencionadas abaixo:

Ligue o seu dispositivo Fire e vá para a tela inicial. Em seguida, pesquise Discovery Plus usando uma barra de pesquisa ou uma pesquisa por voz. Selecione o aplicativo Discovery assim que ele aparecer no resultado da pesquisa. Em seguida, acerte o Pegue opção. Agora, seu aplicativo começará a baixar e instalar automaticamente. Uma vez feito, inicie o aplicativo Discovery na sua Fire TV e faça login com suas credenciais. É isso. Depois de fazer isso, você terá acesso ao conteúdo do Discovery Plus.

Então, como você já sabe como ativar seu aplicativo Discovery no Fire TV, por quem você está esperando, vá e aproveite seu conteúdo.

Ative discoveryplus.co.uk/tv na Android TV

A Play Store geralmente vem com Smart TVs Android. A maioria dos aplicativos pode ser baixada e transmitida depois que você fizer login na sua conta do Google na Play Store. O aplicativo Discovery Plus pode ser baixado com .apks dedicados caso sua Android TV não tenha uma Play Store. É possível, no entanto, obter o aplicativo Discovery na sua Android TV. Então, vamos dar uma olhada nesses métodos:

Usando a PlayStore:

Abra a PlayStore na sua Android TV e procure por Discovery Plus. Depois, baixe e instale o aplicativo Discovery Plus. Uma vez feito, inicie o aplicativo Discovery Plus e faça login usando suas credenciais. É isso. Agora, vá para o gênero de conteúdo que você deseja assistir e aproveite seu conteúdo. Aconselhamos que você faça a assinatura premium para ter acesso aos programas originais do Discovery.

Usando APKs:

O formato de arquivo .APK permite que você instale aplicativos de terceiros assinados e não assinados em sua Android TV. Além desses benefícios, ele oferece uma maneira de executar aplicativos modernos em hardware que o Google não suporta mais ou em plataformas que a empresa não suporta atualmente. Portanto, para obter o aplicativo Discovery Plus em sua Android TV com a ajuda de APKs, você deve baixá-lo do Google e, usando um pen drive, flashear em sua TV.

Como ativar o Discovery Plus na Apple TV

Se você possui uma Apple TV e está se perguntando se pode usar o aplicativo Discovery Plus.co.uk/tv na sua TV sem problemas, siga as etapas mencionadas abaixo:

Ligue sua Apple TV e passe o mouse sobre a página inicial. Em seguida, acesse a App Store. Agora, você deve procurar o Discovery Plus e selecionar o apropriado no resultado da pesquisa. Em seguida, instale-o na sua TV. Agora, inicie o aplicativo Discovery plus e faça login usando suas credenciais para aproveitar seu conteúdo.

Ative Discoveryplus.co.uk/tv na Samsung SmartTV

Ligue sua smart tv Samsung e procure por Discovery Plus usando o ícone de pesquisa localizado no canto superior direito. Selecione Discovery Plus e instale-o na sua TV Samsung. Mas, se você não tiver um login de conta Samsung na sua TV, precisará fazer login primeiro. Depois que o Discovery Plus for baixado e instalado no seu dispositivo, toque em Adicionar à página inicial botão. Inicie o Discovery Plus, faça login usando suas credenciais e aproveite seu conteúdo.

Ative o Discovery Plus em dispositivos Roku

O aplicativo Discovery Plus aparece como um canal em dispositivos Roku. Mas, caso você queira baixar e instalar o aplicativo Discovery no seu dispositivo, você pode seguir estas etapas:

Ligue seu dispositivo Roku e vá para a página inicial. Em seguida, na barra lateral esquerda, selecione o Canais de transmissão opção. Agora, role para baixo e selecione o Canais de pesquisa opção. Depois, procure Discovery Plus e instale-o em seu dispositivo pressionando o botão Adicionar canal botão. Feito isso, basta selecionar o Ir para o canal para executar o Discovery Plus. Depois, faça login usando as credenciais da sua conta Discovery Plus e aproveite seu conteúdo.

Conclusão

Então, é assim que você pode ativar DiscoveryPlus.co.uk/tv em seu respectivo dispositivo. Esperamos que você ache este artigo útil. Mas, caso você tenha alguma dúvida ou consulta sobre o tema, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: