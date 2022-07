ATUALIZAÇÃO do CADÚNICO 2022: Governo convoca famílias; veja o prazo

Famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e Tarifa Social devem atualizar os seus dados no Cadastro Único até 31 de julho de 2022. Com o procedimento, será possível evitar que o pagamento dos benefícios seja suspenso.

O Cadastro Único (CadÚnico) se refere a uma base de dados do Governo Federal, que reúne informações pessoais e da renda de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Por esse motivo, é importante mantê-lo atualizado.

Caso seja encontrado alguma inconsistência nas informações, como endereço errado ou número de integrantes incorreto, por exemplo, é possível que o benefício no qual a família recebe seja cancelado.

De todo modo, é importante salientar que nem todas as famílias beneficiárias precisarão realizar o procedimento de atualização. O Ministério da Cidadania está notificando os núcleos que precisam fazer a verificação.

Segundo as informações, estão sendo convocadas as famílias que fizeram a sua última atualização no registro em 2016 ou 2017. As demais serão chamadas para passar pela entrevista do CadÚnico nos próximos anos.

O que é preciso atualizar no CadÚnico

Além da necessidade de atualizar o CadÚnico a cada dois anos, a família deve fazer o procedimento em casos de:

Nascimento de um novo membro da família;

Morte de um membro da família;

Mudança de endereço;

Aumento ou diminuição da renda familiar;

Troca de unidade escolar das crianças e adolescentes.

Como fazer atualização dos dados?

De antemão, é necessário informar as datas para que a atualização seja realizada, segundo a equipe de Cidadania, que são:

Até 31/7: prazo para quem tem inconsistências no cadastro;

Até 31/12: prazo para quem está com o cadastro desatualizado.

O procedimento de atualização é bem simples. Basta o responsável familiar ir até um posto de atendimento da assistência social do município, como o CRAS ou CREAS e apresentar os documentos de todos os membros da família, além de um comprovante de residência.

Confira 6 situações que levam a exclusão no CadÚnico

Além da falta de atualização do registro, o cancelamento da inscrição também pode ocorrer devido a problemas no cadastro. Neste caso, as famílias devem ficar atentas as seguintes situações:

Informações inverídicas concedidas ao sistema;

Omissão de informações junto ao Cadúnico;

Falecimento de integrantes da família;

Quando a família se nega a apresentar informações;

Exclusão por meio de decisão judicial;

Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses, contados da inclusão ou da última atualização, quando a gestão tenha registros de que procurou a família pelo menos duas vezes no período.