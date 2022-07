AUXÍLIO BRASIL 2022: Saiba como desbloquear o novo CARTÃO do programa

O Ministério da Cidadania está distribuindo os novos cartões do Auxílio Brasil aos beneficiários. A ferramenta está sendo emitida com um chip, que possibilita um acesso facilitado ao benefício por meio de saques no caixa eletrônico e por compras no débito em maquininhas.

Vale adiantar que não é necessário fazer a solicitação do cartão do programa social. O repasse está ocorrendo de forma automática para 6,6 milhões de pessoas que entraram no Auxílio Brasil a partir de novembro de 2021. Porém, no momento, apenas 3,2 milhões de cartões serão distribuídos.

A entrega do cartão está sendo feita por meio dos Correios, e junto com a ferramenta também é entregue uma cartilha informativa com todas as informações sobre como usá-lo. Inclusive, informando como fazer o cadastro de senha do cartão.

Como cadastrar senha do cartão Auxílio Brasil

Um meio mais prático de realizar o cadastro do cartão é através do aplicativo Caixa Tem. No entanto, há outras opções, como comparecendo em uma agência da Caixa Econômica ou em casas lotéricas.

Veja como fazer o procedimento pelo aplicativo:

Acesse o app Caixa Tem e faça login; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Agora, escolha a opção “Cadastrar senha do cartão”; Informe a numeração desejada e confirme.

Caixa Tem para beneficiários do Auxílio Brasil

Beneficiários do Auxílio Brasil têm algumas vantagens no aplicativo Caixa Tem. Alguns serviços cobrados são gratuitos para eles. Veja quais são:

Até dois saques por mês em terminal de autoatendimento, unidade lotérica e/ou correspondente;

Até dois saques por mês em bancos 24h;

Até três transferências por mês, para contas de outros bancos;

Transferências ilimitadas para contas da Caixa;

Transferências e recebimentos ilimitados via Pix.

Como desbloquear o cartão Auxílio Brasil

Para desbloquear o cartão do programa social, o usuário precisar ligar para o atendimento Caixa Auxílio Brasil, no telefone 111.

Para finalizar, é necessário ir até uma das unidades das casas lotéricas ou agências da Caixa, nestes locais o titular do benefício precisará apresentar um documento oficial de identificação.