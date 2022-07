AUXÍLIO BRASIL 600: SAIU O CALENDÁRIO de AGOSTO com parcela de R$600; veja as datas

Segundo o cronograma habitual do Auxílio Brasil, os pagamentos ampliados no valor de R$ 600 serão repassados a partir do dia 18 de agosto. No entanto, existem possibilidades de a distribuição ocorrer antes dessa data.

Calendário do Auxílio Brasil

Os pagamentos do Auxílio Brasil ocorrem, normalmente, nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Neste sentido, o calendário de maio está marcado para iniciar no dia 18 de agosto.

No entanto, devido ao reajuste no benefício que passou de R$ 400 para R$ 600 pelos próximos cinco meses, é possível que os repasses sejam antecipados.

Há duas possíveis datas para a antecipação do pagamento elevado do Auxílio Brasil. A primeira delas se refere ao dia 9 de agosto, sendo o dia previsto para serem iniciados os repasses do auxílio caminhoneiro.

A outra opção tem relação com a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o chefe do Executivo, o aumento de R$ 600 pode ter início a partir de 1º de agosto. Veja a declaração:

“Entra dia 1º agora. A questão do Auxílio Brasil, o Bolsa Família era em média R$ 190 até novembro do ano passado, passou para R$ 400 e agora passa para R$ 600. Vai ser pago a partir de agora no início do mês”.

Rodada de julho segue com valor de R$ 400

Enquanto uma data ainda não é divulgada oficialmente pelo Governo Federal, o Ministério da Cidadania segue com a rodada de julho do Auxílio Brasil, a última do ano com o pagamento no valor mínimo de R$ 400. Veja as datas:

NIS de final 1 – 18 de julho;

NIS de final 2 – 19 de julho;

NIS de final 3 – 20 de julho;

NIS de final 4 – 21 de julho;

NIS de final 5 – 22 de julho;

NIS de final 6 – 25 de julho;

NIS de final 7 – 26 de julho;

NIS de final 8 – 27 de julho;

NIS de final 9 – 28 de julho;

NIS de final 0 – 29 de julho.

CARTÃO AUXÍLIO BRASIL R$600

O Ministério da Cidadania está distribuindo o novo cartão do Auxílio Brasil para as famílias incluídas no programa a partir novembro do ano passado. A nova ferramenta permitirá que as beneficiárias realizem saques em caixas eletrônicos da Caixa e nas casas lotéricas, além de fazerem compras na opção de débito.

No entanto, como todo cartão, é necessário cadastrar uma senha de segurança para evitar fraudes e saques indevidos. A novidade é que a senha do novo cartão do Auxílio Brasil deverá ser cadastrada pelo aplicativo Caixa Tem. A decisão foi tomada visando facilitar o processo de liberação por parte dos beneficiários.

Veja como cadastrar a senha pelo Caixa Tem:

Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Selecione a opção “Auxílio Brasil”;

Clique em “criar senha do cartão”.

De acordo com o Ministério da Cidadania, até agora já se emitiu 3,2 milhões de unidades do novo cartão do Auxílio Brasil com chip. Porém, a previsão é distribuir cerca de 6,6 milhões no total, sendo o mesmo número de famílias que entraram no programa social após a reformulação em 2021.

Sendo assim, foi estabelecido um critério de prioridade na distribuição do novo cartão. A princípio, foram contempladas as famílias que residem em cidades que não possuem ou que contam com uma quantidade limitada de canais de pagamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

Quais informações constam no cartão Auxílio Brasil?

Na parte da frente da ferramenta estão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Já no verso:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas; e

Bandeira da Elo ou Visa.