AUXÍLIO BRASIL 600 terá pagamentos do 13º salário em 2022? Confira

O Auxílio Brasil é um programa de assistência social que atende mais de 18 milhões de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O projeto substitui o antigo Bolsa Família, e concede mensalmente com uma parcela mínima de R$ 400.

No entanto, a partir do próximo mês o benefício será repassado com um valor ampliado de R$ 600. A expectativa é que os valores sejam pagos com o adicional de R$ 200 até dezembro deste ano, conforme a vigência da PEC Eleitoral.

Todavia, diante o aumento no benefício do Auxílio Brasil, muitas pessoas se questionaram sobre a possível liberação do 13º salário para os beneficiários do programa social este ano. Veja mais a seguir!

Auxílio Brasil vai ter 13º?

Em seu projeto eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro havia prometido o pagamento de um 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil, no entanto, o repasse ocorreu apenas no ano de 2019, sendo suspensos nos próximos anos.

Diante disso, o senador Alexandre Silveira criou o Projeto de Lei (PL – 625/2022), que prevê o pagamento do salário extra às famílias contempladas pelo programa social entre os meses de junho e dezembro.

Segundo o autor da proposta, a concessão do 13º seria interessante considerando que os beneficiários do programa social não têm acesso a nenhum pagamento extra. A medida também serviria para estimular a economia do país diante a crise atual.

Em contrapartida, com a recente concessão do benefício com valor elevado, fica distante a possibilidade de liberação do 13º salário para os beneficiários do Auxílio Brasil devido à falta de recursos.

Além disso, é preciso considerar o período eleitoral, que impede a implementação ou reajuste de quaisquer medidas de cunha social ou público. Sendo assim, é possível dizer que o pagamento do 13º seria inviável.

Auxílio Brasil em julho

Em meio a indecisão concernente a liberação do 13º salário e a preparação para os pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil, os repasses do programa do mês de junho continuam em andamento. Confira o calendário: