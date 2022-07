AUXÍLIO BRASIL: CAIXA paga parcela de julho hoje (20/07) para novo grupo; veja o calendário

O pagamento das parcelas de julho do Auxílio Brasil é efetuado para um novo grupo nesta quarta-feira (20/07). De acordo com o calendário oficial do benefício, a segunda liberação do programa deste mês ocorre para os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 3.

Segundo o cronograma de pagamentos, os demais beneficiários vão receber os valores até o dia 29.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo gerenciamento do benefício, mais de 18,13 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil em julho. O investimento é de R$ 7,6 bilhões.

Atualmente, o programa garante o repasse mínimo de R$400 para as famílias cadastradas. Já o repasse médio deste mês será de aproximadamente R$409,00.

É importante destacar que o Auxílio Brasil com o valor de R$600 vai iniciar somente em agosto, conforme prevê a PEC. Além do aumento no valor de R$200, mais de 1,6 milhão de famílias que aguardam na fila do programa entrarão no benefício no próximo mês.

Dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania apontam as regiões com o quantitativo total de beneficiários do programa:

Nordeste – 8,6 milhões

Sudeste – 5,2 milhões

Norte – 2,1 milhões

Sul – 1,2 milhão

Centro-Oeste – 941 mil

VALOR AUXÍLIO BRASIL; QUAL O VALOR DO AUXÍLIO BRASIL EM JULHO e o Calendário?

O Auxílio Brasil de julho está fixado em parcelas mínimas no valor de R$400. Isso ocorre porque a PEC do aumento do Auxílio Brasil 600 prevê o pagamento com acréscimo somente a partir de agosto.

Conforme informado, o valor Auxílio Brasil de julho está fixado em parcelas mínimas de 400 reais. Veja todas as datas de pagamentos a seguir (referente a este mês):

Calendário Julho Auxílio Brasil:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 18 de julho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 19 de julho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 20 de julho; – HOJE

NIS terminado em 4 – Recebe dia 21 de julho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 22 de julho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 25 de julho;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 26 de julho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 27 de julho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 28 de julho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de julho.

A partir de agosto, os valores serão os seguintes:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro

Quem recebe?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos