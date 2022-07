AUXÍLIO BRASIL: Calendário de JULHO é liberado; veja quando receber

Beneficiários do Auxílio Brasil já podem conferir o calendário de pagamentos referente ao mês de julho. Os últimos pagamentos do programa social foram realizados entre o dia 18 e 29 de junho.

Beneficiários do Auxílio Brasil já podem conferir o calendário de pagamentos referente ao mês de julho. Os últimos pagamentos do programa social foram realizados entre o dia 18 e 29 de junho. Confira o calendário a seguir.

Pagamentos de julho

Os pagamentos do mês de julho contemplarão mais de 18 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Como nos repasses anteriores, o calendário será escalonado conforme o último dígito do NIS. Veja as datas abaixo:

NIS final 1: 18/07;

NIS final 2: 19/07;

NIS final 3: 20/07;

NIS final 4: 21/07;

NIS final 5: 22/07;

NIS final 6: 25/07;

NIS final 7: 26/07;

NIS final 8: 27/07;

NIS final 9: 28/07;

NIS final 0: 29/07.

Auxílio Brasil de R$ 600

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro apresentou um plano com várias propostas para benefício da população brasileira. Entre as ações, está o aumento do valor do Auxílio Brasil. O valor pode passar de R$ 400 para R$ 600.

Segundo as informações, a iniciativa deve ser incluída na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 16/22. No entanto, é importante lembrar que, por estarmos em um ano eleitoral, é inviável a criação ou ampliação de programas sociais.

Diante disso, a intenção do Governo Federal é contornar a situação instituindo o estado emergencial do país, o que possibilita a abertura de crédito para custear medidas extra orçamentárias.

Quem recebe o Auxílio Brasil?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Como consultar os pagamentos do Auxílio Brasil?

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).

