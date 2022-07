Auxílio Brasil de R$ 600: confira as mudanças do benefício

Beneficiários do Auxílio Brasil podem receber um aumento de R$ 200 em suas mensalidades até dezembro deste ano. A medida está prevista na PEC (Proposta de Emenda à Constituição), que já recebeu o parecer favorável do Senado Federal.

O objetivo do Governo Federal é elevar a quantia paga pelo programa social para R$ 600 a partir do mês de agosto. Sendo assim, os beneficiários poderão receber o benefício ampliado durante cinco meses, até o fim da vigência da proposta.

Além disso, o Governo pretende zerar a fila de espera de famílias que cumprem os requisitos para receber o Auxílio Brasil. Porém, isso só será possível caso o Planalto decrete estado de emergência no país, possibilitando o uso de recursos sem regras fiscais.

O que vai mudar no programa social?

Além de um novo valor mínimo, não haverá outra mudança no Auxílio Brasil. Sendo assim, as exigências para receber o benefício continuarão as mesmas, bem como a forma de pagamento das mensalidades.

No que se refere ao calendário, segue com as liberações nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Veja as datas referentes ao mês de julho abaixo:

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de julho 2 19 de julho 3 20 de julho 4 21 de julho 5 22 de julho 6 25 de julho 7 26 de julho 8 27 de julho 9 28 de julho 0 29 de julho

Aumento do Auxílio Brasil

Se aprovado, o valor mínimo do Auxílio Brasil deve passar de R$ 400 para R$ 600. Para o relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o aumento do benefício deve começar a valer a partir do mês de agosto. Além disso, ao zerar a fila do programa mais 2,7 milhões de famílias deverão ser contempladas.

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos