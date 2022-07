AUXÍLIO BRASIL de R$ 600 pode ser LIBERADO em poucos dias

O Governo Federal pode antecipar o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O repasse da primeira parcela está previsto para acontecer a partir do dia 18 de agosto, conforme o calendário oficial do programa social.

No entanto, existe a possibilidade de os brasileiros receberem o valor já na segunda semana de agosto. Segundo informações de bastidores, o governo está estudando formas de alterar o cronograma do Auxílio Brasil.

Até então, o programa libera o benefício sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Um dos motivos para antecipar o pagamento do novo valor seria desvencilhar o Auxílio Brasil do seu antecessor, o Bolsa Família.

Devido a demora na tramitação da PEC dos benefícios, não foi possível conceder o aumento de R$ 200 no benefício neste mês de julho. Sendo assim, as famílias ainda estão recebendo o salário de R$ 400 nessa rodada.

Calendário do Auxílio Brasil de R$ 600

O objetivo do Planalto é antecipar o pagamento do Auxílio Brasil e dos demais benefícios previstos na PEC a partir de 9 de agosto. Neste sentido, os repasses iriam até o dia 22 de agosto. Veja o calendário de pagamento ainda não confirmado:

NIS final 1 – 9 de agosto;

NIS final 2 – 10 de agosto;

NIS final 3 – 11 de agosto;

NIS final 4 – 12 de agosto;

NIS final 5 – 15 de agosto;

NIS final 6 – 16 de agosto;

NIS final 7 – 17 de agosto;

NIS final 8 – 18 de agosto;

NIS final 9 – 19 de agosto;

NIS final 0 – 22 de agosto.

Auxílio Brasil de R$ 600 terá 5 parcelas

De acordo com o texto da PEC, os pagamentos ampliados do Auxílio Brasil serão realizados em cinco parcelas, entre agosto e dezembro deste ano. Para custear esse aumento, o governo deve investir R$ 26 bilhões até o fim do ano.

Como o calendário oficial ainda não foi divulgado, é possível que os repasses ocorram segundo o cronograma oficial do programa. Confira as datas oficiais abaixo:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 18/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 19/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 22/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 23/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 24/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 25/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 26/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 29/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 30/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 31/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Como consultar o Auxílio Brasil

A consulta pode ser feita através do CPF nos aplicativos disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, sendo o Caixa Tem e o Auxílio Brasil. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o app Auxílio Brasil; Na sequência, informe o seu CPF; Depois, informe sua senha; Caso não tenha conta em um dos aplicativos, cadastre-se; Na tela inicial, clique na opção de consulta de valores; Caso haja pagamentos a serem depositados, significa que você permanece ao programa.

Outra forma de consultar as informações é através da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania por meio do número 121.