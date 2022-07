Auxílio Brasil de R$ 600: Primeiro pagamento já tem data confirmada; confira

O pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 será antecipado pelo Ministério da Cidadania. A declaração foi dada pelo Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, em entrevista na última quinta-feira (21).

Início do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600

O ministro indiciou a data prevista para o início dos pagamentos. “Nós colocamos como data ideal o dia 9 do mês de agosto e estamos fazendo todo o esforço do mundo para que a gente consiga cumprir essa data. Mas se não for, vai ser por um ou dois dias, no máximo”, disse.

Até então, o Auxílio Brasil segue o mesmo calendário habitual do extinto Bolsa Família. Desse modo, os pagamentos do programa social acontecem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Caso a antecipação do Auxílio Brasil seja efetivada no dia 9 de agosto, significará que o benefício elevado será repassado na primeira quinzena do mês. Considerando que os pagamentos ocorrem dentro de 10 dias úteis, o novo calendário deve ser encerrado no dia 22 de agosto.

Auxílio Taxista e Auxílio Caminhoneiro em agosto

Ainda na entrevista, Ciro Nogueira informou que no dia 5 de agosto será iniciado os pagamentos do chamado PIX Caminhoneiro, benefício mensal de R$ 1.000 é destinado aos condutores autônomos que dirigem pelas estradas do país.

Com relação ao Auxílio Taxista, ainda não há uma data definida para ser lançado, uma vez que ainda está sendo realizado o levantamento dos possíveis contemplados.

“Taxista é um pouco mais complicado, porque nós não sabemos quantos existem no Brasil, não existe esse cadastro. Os caminhoneiros nós temos a base de dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)”, disse o Ministro.

Auxílio Brasil e Vale-Gás

O auxílio de R$720 está confirmado para milhões de brasileiros em todo o país a partir de agosto. O Congresso Nacional já aprovou a PEC dos Benefícios em 2º turno e agora o texto será sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

É importante destacar que o auxílio de R$720 não é um benefício social novo. Trata-se da junção do Auxílio Brasil e do Vale-Gás nacional. A união dos dois programas sociais não é bem uma novidade. De toda forma, esta será a primeira vez que a união dos dois saldos resulta em um valor deste tamanho desde o início dos pagamentos.

Quem tem direito a receber a parcela de 600 do AUXÍLIO BRASIL e 120 do VALE-GÁS NACIONAL

De acordo com o que consta na PEC dos Benefícios, o Auxílio Brasil aumentará de valor a partir de agosto. Atualmente, de acordo com os dados do Ministério da Cidadania, cada família recebe um patamar mínimo de R$ 400. A partir do próximo mês, o saldo será elevado para a casa dos R$ 600. Os pagamentos acontecem entre agosto e dezembro.

O vale-gás nacional também sofrerá alterações. Conforme a PEC aprovada pelo Congresso Nacional, cada família passaria a receber R$ 120 por liberação neste segundo semestre. Em um nível de comparação, em junho, cada família que faz parte deste benefício recebeu apenas R$ 53. Uma elevação de mais de 100%.

Não há nenhum impedimento legal para que um mesmo cidadão receba os dois saldos de uma só vez. Na verdade, desde o início deste ano, mais de 5 milhões de pessoas já podem acumular os dois benefícios. Para este segundo semestre, eles poderão continuar com o acúmulo, mas agora receberão uma soma maior.