AUXÍLIO BRASIL de R$600 será ANTECIPADO; veja quem recebe

O Governo Federal confirmou a antecipação do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. A alteração foi determinada em instrução normativa publicada no “Diário Oficial da União” do dia 25 de julho.

Todavia, as parcelas dos outros meses restantes do ano (setembro, outubro, novembro e dezembro) não foram afetadas pela mudança. A liberação do benefício ocorre de acordo com a numeração final do NIS do beneficiário.

Veja o novo calendário abaixo:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 09/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 10/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 11/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 12/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 15/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 16/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 17/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 18/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 19/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 22/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Benefício sobe a partir de agosto

Através da portaria publicada no “Diário Oficial da União” no dia 20 de julho, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber o adicional de R$ 200 em suas mensalidades entre os meses de agosto e dezembro deste ano.

A previsão de gastos públicos para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 é de R$ 26 bilhões. Além disso, o vale-gás também deve aumentar de R$ 60 para R$ 120 a cada dois meses, elevando em mais de R$ 1 bilhão os custos do programa.

Quem pode receber

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

será pago automaticamente; Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).