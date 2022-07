Auxílio Brasil já tem data para começar a ser pago em julho

Usuários do Auxílio Brasil do Governo Federal já podem conferir quando poderão receber o saldo do benefício neste mês de julho. Segundo as informações oficiais, os pagamentos da 9ª rodada do projeto começam oficialmente na próxima segunda-feira (18). As liberações acontecem de forma escalonada mais uma vez.

Segundo o calendário oficial de repasses, os cidadãos precisam respeitar o algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS) para saber quando poderão receber o montante. Na segunda-feira (18), por exemplo, será a vez daqueles que possuem o NIS final 1. As liberações seguem normalmente até o próximo dia 29 de julho.

Veja o calendário detalhado abaixo:

SEGUNDA (18) – Usuários com o NIS final 1

TERÇA (19) – Usuários com o NIS final 2

QUARTA (20) – Usuários com o NIS final 3

QUINTA (21) – Usuários com o NIS final 4

SEXTA (22) – Usuários com o NIS final 5

SEGUNDA (25) – Usuários com o NIS final 6

TERÇA (26) – Usuários com o NIS final 7

QUARTA (27) – Usuários com o NIS final 8

QUINTA (28) – Usuários com o NIS final 9

SEXTA (29) – Usuários com o NIS final 0

Note que mais uma vez os pagamentos são feitos nos últimos 10 últimos dias úteis do mês. Para saber mais detalhes específicos sobre a sua conta, o cidadão pode realizar uma consulta remota através do app do próprio Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania já começou a realizar a atualização do sistema no aplicativo.

Através do app, o indivíduo pode conferir detalhes como o valor dos pagamentos de julho. Embora exista a indicação de um patamar mínimo de R$ 400 por pessoa, alguns indivíduos podem receber mais do que este saldo mínimo. Assim, o depósito pode variar de acordo com a soma dos benefícios sociais internos do Auxílio Brasil de cada indivíduo.

Sem vale-gás

Para este mês de julho, o Governo Federal não prevê os pagamentos do programa vale-gás nacional. De acordo com as regras gerais, este projeto funciona de forma bimestral, ou seja, com liberações a cada dois meses.

O último pagamento do vale-gás nacional aconteceu ainda em junho. Pela lógica, a próxima liberação acontece apenas no mês de agosto. Para julho, portanto, os cidadãos recebem apenas o valor do Auxílio Brasil.

Estima-se que pouco mais de 5 milhões de usuários que fazem parte do Auxílio Brasil também tenham direito ao recebimento do vale-gás nacional. São cidadãos que podem acumular os dois benefícios de uma só vez a cada dois meses

Sem aumento para o Auxílio Brasil

Além de não contar com o valor adicional do vale-gás nacional, os cidadãos que fazem parte do Auxílio Brasil também não contarão com o aumento de R$ 200 em julho. Assim, os repasses devem ficar mesmo na casa dos R$ 400 mínimos por pessoa.

Esta é uma questão que gera uma certa dúvida entre muitos usuários. Afinal de contas, o Governo Federal vem conseguindo aprovar a PEC dos Benefícios, que eleva o valor do Auxílio Brasil. No entanto, o fato é que o texto ainda não foi completamente aprovado até aqui.

Na noite da última terça-feira (12), a Câmara aprovou a matéria ainda em 1º turno. Dessa forma, ainda restam a aprovação em 2º turno, a sanção do presidente Jair Bolsonaro e a regulamentação das regras do Ministério da Cidadania.