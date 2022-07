O novo cartão do Auxílio Brasil traz função débito e mais segurança, de acordo com recente divulgação do Ministério da Cidadania.

Auxílio Brasil: novo cartão permite débito e eleva a segurança das transações

Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer compras, saques e pagamentos. Conforme destaca o Ministério da Cidadania, inicialmente, receberão o cartão 6,6 milhões de beneficiários na modalidade poupança digital.

Segundo informações oficiais, os beneficiários do Auxílio Brasil terão acesso, gradativamente, a um novo cartão do programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania.

Chip e função débito: cartão mais moderno e seguro

A versão modernizada tem chip na função débito, que permite aos usuários realizar compras, acompanhar e movimentar a conta, controlar despesas, além de permitir pagamentos e saques totais ou parciais do benefício.

A tecnologia reduz o risco de clonagem

De acordo com o Ministério da Cidadania, o objetivo é agregar eficiência ao pagamento do Auxílio Brasil, dar mais liberdade aos beneficiários e ampliar as ferramentas de segurança. Isso porque a tecnologia de chip de contato reduz riscos de clonagem.

A emissão do novo cartão ocorrerá de forma gradual

Num primeiro instante, vão receber os cartões beneficiários do programa na modalidade poupança social digital. A emissão ocorrerá de forma gradual para um público estimado de 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. O Ministério da Cidadania destaca que, neste primeiro mês, a previsão é de que sejam emitidos 3,2 milhões de cartões.

Para a definição do público prioritário, levou-se em conta a qualidade dos canais de pagamento disponíveis em cada local, com foco em municípios que não apresentam canal de pagamento da Caixa ou que tenham canais de pagamento sobrecarregados.

Procedimentos

O Ministério da Cidadania explica que, quando o usuário recebe o cartão, a senha para uso pode ser cadastrada em unidades lotéricas, agências da Caixa e pelo aplicativo Caixa Tem.

Facilidade

Com a nova ferramenta, o usuário poderá fazer compras sem burocracia em mercados, farmácias, lojas, postos de gasolina e estabelecimentos que aceitam cartões na função débito, enfatiza a divulgação oficial.

A gestão da emissão do cartão é feita pelo Ministério da Cidadania

O Ministério da Cidadania realiza a gestão, acompanhamento, avaliação e auditoria da execução dos serviços relacionados à ação de emissão de cartões. A Caixa Econômica Federal é responsável pela produção dos cartões e por encaminhar e atender aos usuários.

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio Brasil garante um repasse mínimo mensal de R$ 400 a mais de 18 milhões de famílias em todo o país, de acordo com informações de junho de 2022. O investimento do Ministério da Cidadania para realizar o pagamento mensal supera os R$ 7 bilhões.