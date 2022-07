AUXÍLIO BRASIL: Pagamento PAUSA hoje; entenda e veja o calendário oficial

Neste mês de julho, o Governo Federal começou a efetuar o pagamento de mais uma rodada do Auxílio Brasil 2022. As liberações são gerenciadas pelo Ministério da Cidadania e as parcelas são pagas pela Caixa Econômica Federal.

O benefício, que ainda neste mês foi o foco do Governo Federal e do Congresso Nacional, teve o seu valor aumentado. Isso porque o Governo Federal divulgou que a partir de agosto o valor subirá para mais R$ 200, ou seja, passará dos R$400 atuais para R$600. A princípio, serão cinco parcelas nesse valor (agosto a dezembro).

Atualmente, o Governo efetua a liberação do Auxílio Brasil do mês de julho. Desde a última segunda-feira (18), cinco pagamentos já foram efetuados (NIS final 1 a 5 ). Contudo, neste sábado (23), os pagamentos das parcelas do Auxílio Brasil estão suspensas. A suspensão ocorre graças ao fechamento dos bancos hoje.

Nesse sentido, confira todos os detalhes atualizados do Auxílio Brasil e como fazer para receber parcelas com valor maior.

AUXÍLIO BRASIL JULHO 2022; CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ATUALIZADO

O Auxílio Brasil de julho está fixado em parcelas mínimas no valor de R$400. Isso ocorre porque a PEC do aumento do Auxílio Brasil 600 prevê o pagamento com acréscimo somente a partir de agosto.

Conforme informado, o valor Auxílio Brasil de julho está fixado em parcelas mínimas de 400 reais. Veja todas as datas de pagamentos a seguir (referente a este mês):

Calendário Julho Auxílio Brasil:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 18 de julho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 19 de julho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 20 de julho;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 21 de julho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 22 de julho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 25 de julho; Próxima liberação

NIS terminado em 7 – Recebe dia 26 de julho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 27 de julho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 28 de julho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de julho.

A partir de agosto, os valores serão os seguintes:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro

Tabela do Auxílio Brasil 2022

Confira a tabela do Auxílio Brasil 2022 e veja quem tem direito às parcelas de R$ 400, R$ 600 e R$ 1.000. Valores podem chegar à soma de R$ 2.200.

BENEFÍCIO QUEM TEM DIREITO VALOR BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA* FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS R$ 130 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO* FAMILIAR FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS R$ 65 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA* FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGA EM CRECHES PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO R$ 200 POR FAMÍLIA AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL R$ 200 POR FAMÍLIA BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO* FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVEREM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA *OS BENEFÍCIOS, EM CONJUNTO, CONTAM COM O VALOR MÍNIMO DE R$ 400 DO AUXÍLIO BRASIL. SENDO ASSIM, OS PAGAMENTOS EQUIVALEM AO VALOR NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR A QUANTIA DE R$ 400, DETERMINADA PELA LEI 14.342/22, QUE INSTITUI A PERMANÊNCIA DO PROGRAMA.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos