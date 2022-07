AUXÍLIO BRASIL: Quem recebe parcela de R$ 600 hoje, 20/07? Parcela de julho tem aumento? Confira

A Caixa Econômica Federal segue realizando os pagamentos do Auxílio Brasil referente ao mês de julho de 2022. Para este mês, vale lembrar, o valor pago é de R$400. O benefício com a quantia R$600 somente será paga a partir de agosto, ou seja, já no próximo mês.

O programa Auxílio Brasil foi criado pelo atual Governo no fim do ano passado com o objetivo de substituir o Bolsa Família.

Segundo dados do Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo gerenciamento do benefício, mais de 18,13 milhões de famílias receberão o Auxílio Brasil em julho. O investimento é de R$ 7,6 bilhões.

Dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania apontam as regiões com o quantitativo total de beneficiários do programa:

Nordeste – 8,6 milhões

Sudeste – 5,2 milhões

Norte – 2,1 milhões

Sul – 1,2 milhão

Centro-Oeste – 941 mil

QUEM TEM DIREITO DE RECEBER O AUXÍLIO BRASIL?

Para receber o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, é necessário atender algumas regras específicas, como, por exemplo:

Comprovar renda mensal por pessoa de até R$ 105 (extrema pobreza) ou renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 (linha de pobreza);

Possuir algum dos seguintes critérios: gestantes, mães que amamentam, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

PARCELA COM VALOR MAIOR

Conforme informado, o valor mínimo atual do Auxílio Brasil É R$ 400. No entanto, o mês de julho será o último com essa quantia.

O Auxílio Brasil 600 foi aprovado em todas as fases e começará a ser pago somente em agosto.

Serão liberadas cinco parcelas ao todo: os beneficiários do programa irão receber R$ 600 desde agosto até dezembro, da seguinte maneira:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro

É importante relembrar que em janeiro de 2023, o Auxílio Brasil voltará ao seu valor comum.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA; CALENDÁRIO AUXÍLIO BRASIL JULHO 2022

Veja quando irá receber o Auxílio Brasil julho:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 18 de julho;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 19 de julho;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 20 de julho;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 21 de julho;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 22 de julho;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 25 de julho;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 26 de julho;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 27 de julho;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 28 de julho;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 30 de julho.

Preciso solicitar o novo cartão do Auxílio Brasil 2022?

É importante deixar claro que o novo cartão Auxílio Brasil 2022 não precisa ser solicitado pelos beneficiários. Dessa forma, quem já está cadastrado no programa, receberá o dispositivo gratuitamente em sua residência.

Quem não receber o novo cartão do Auxílio Brasil, pode seguir fazendo o saque do benefício com o cartão do Bolsa Família.

A entrega do novo cartão bancário do Auxílio Brasil será feita por meio dos Correios, no endereço informado pela família na plataforma do Cadastro Único (Cadúnico). O novo modelo será encaminhado juntamente com o porta-cartão, que contém informações importantes sobre os cartões, como:

Funcionalidades do cartão;

Como cadastrar a senha do cartão;

Condicionalidades do programa;

Calendário de pagamento do programa;

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa.

Consulta de pagamentos do Auxílio Brasil

Por telefone

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos