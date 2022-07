Auxílio Brasil: situações em que o benefício é cancelado

Se você se beneficia do programa Auxílio Brasil, fique atento! De acordo com uma pesquisa do Ministério da Cidadania, mais de um milhão de novos solicitantes aguardam aprovação. Portanto, se seus benefícios forem cancelados, você estará no final da fila.

Então, você manteve seus dados atualizados? Você está cumprindo os requisitos do governo para receber o Auxílio Brasil? O Notícias Concursos, na matéria deste sábado (16) orientará sobre esta questão e fornecer informações sobre como evitar o cancelamento de seus benefícios.

Em que situações o Auxílio Brasil é cancelado?

Ademais, um dos principais motivos do cancelamento do Auxílio é devido a não atualização dos arquivos do Cadastro Único. Isso porque é uma das exigências do Governo Federal é que os dados das pessoas físicas e de seus familiares sejam totalmente atualizados nas plataformas sociais.

Portanto, ressaltamos que, ao final do ciclo de pagamento, o Ministério da Cidadania, verifica os dados do CadÚnico para determinar quem serão os novos beneficiários. Assim, se cancelam as inscrições pendentes ou irregulares imediatamente. Além disso, vale destacar que ainda há suspensão efetiva quando não forem seguidas as regras que garantem a permanência do indivíduo no programa.

Todos os beneficiários do Auxílio Brasil

Ter renda domiciliar per capita não ultrapassa R$ 210,00;

Constar no CadÚnico;

Atualizar informações pessoais no Cadastro Único a cada dois anos;

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter 85% de frequência nas aulas;

Presença de 75% para os jovens de 16 a 17 anos;

É necessário vacinar as crianças menores de 7 anos em dia e monitorar seu crescimento em clínicas;

As gestantes necessitam de cuidados pré-natais adequados e devem participar de atividades educativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

Realizar acompanhamento de saúde no caso de mulheres entre 14 e 44 anos.

Onde posso atualizar os meus dados do Cadastro Único?

Dessa forma, para renovar sua inscrição, você deve se dirigir pessoalmente ao Centro de Assistência Social mais próximo de sua residência e levar os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Certidão de nascimento;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Certidão de casamento;

Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI);

Comprovante de renda;

Comprovante de residência;

Histórico escolar da rede pública.

Então, acompanhe sua situação no CadÚnico através do aplicativo fornecido pelo governo. Assim, você saberá o momento de renovar o cadastro e não perderá acesso ao benefício do Auxílio Brasil.