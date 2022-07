AUXÍLIO BRASIL: Veja o que pode CANCELAR o seu benefício

Beneficiários do Auxílio Brasil podem ter sua transferência de renda cancelada caso não atualizem o Cadastro Único (CadÚnico). Normalmente, os dados devem ser atualizados a cada dois anos ou, em caso de alteração nas informações, como mudança de endereço.

A fim de otimizar o repasse do benefício, o Ministério da Cidadania convocou as famílias que precisam atualizar o seu cadastro para realizar o procedimento até 31 de julho de 2022. O prazo deve ser cumprido à risca por quem apresenta inconsistências nos dados.

O procedimento de atualização pode ser feito pelo site ou aplicativo do CadÚnico, embora precise ser concluído presencialmente no Centro de Referência em Assistencial Social (CRAS). Confira as datas limites para fazer a atualização cadastral:

Prazo para quem possui inconsistências no cadastro: 31 de julho de 2022;

Prazo para quem está com o cadastro desatualizado: 31 de dezembro de 2022.

Em caso dúvidas, o cidadão pode verificar a situação pelo site ou aplicativo do CadÚnico.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O benefício do Auxílio Brasil é voltado a dois grupos: pessoas em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per capita chega a R$ 105 e pessoas em situação de pobreza com renda familiar per capita entre R$ 105,01 a R$ 210.

Ainda assim, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

CARTÃO AUXÍLIO BRASIL R$600

O Ministério da Cidadania está distribuindo o novo cartão do Auxílio Brasil para as famílias incluídas no programa a partir novembro do ano passado. A nova ferramenta permitirá que as beneficiárias realizem saques em caixas eletrônicos da Caixa e nas casas lotéricas, além de fazerem compras na opção de débito.

No entanto, como todo cartão, é necessário cadastrar uma senha de segurança para evitar fraudes e saques indevidos. A novidade é que a senha do novo cartão do Auxílio Brasil deverá ser cadastrada pelo aplicativo Caixa Tem. A decisão foi tomada visando facilitar o processo de liberação por parte dos beneficiários.

Veja como cadastrar a senha pelo Caixa Tem:

Acesse o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Selecione a opção “Auxílio Brasil”;

Clique em “criar senha do cartão”.

De acordo com o Ministério da Cidadania, até agora já se emitiu 3,2 milhões de unidades do novo cartão do Auxílio Brasil com chip. Porém, a previsão é distribuir cerca de 6,6 milhões no total, sendo o mesmo número de famílias que entraram no programa social após a reformulação em 2021.

Sendo assim, foi estabelecido um critério de prioridade na distribuição do novo cartão. A princípio, foram contempladas as famílias que residem em cidades que não possuem ou que contam com uma quantidade limitada de canais de pagamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

Quais informações constam no cartão Auxílio Brasil?

Na parte da frente da ferramenta estão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Já no verso:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Nomes da Caixa e Ministério da Cidadania;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas; e

Bandeira da Elo ou Visa.