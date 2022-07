AUXÍLIO de até R$ 1 mil para NOVO grupo

Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apelidada de Kamikaze, o Governo Federal pretende começar a pagar os benefícios o quanto antes. Entre eles está um auxílio para taxistas que pode chegar a R$ 1 mil.

Segundo as informações, os profissionais serão contemplados com seis parcelas, no entanto, os valores não são fixos e podem ser reduzidos até dezembro. O valor dependerá da quantidade de beneficiários.

De todo modo, o limite orçamentário para esse benefício é de R$ 2 bilhões. Cabe salientar que até o momento o Ministério do Trabalho e Previdência ainda não definiu detalhes do pagamento, no entanto, em breve uma portaria deve ser divulgada.

Quem terá direito ao auxílio?

A seleção dos beneficiários se dará com base nos cadastros das prefeituras. Elas são as são responsáveis por oferecer a permissão e a autorização da prestação de serviço aos taxistas nos municípios.

Logo, só serão contemplados os cidadãos que estiverem com as licenças em dia. Aproximadamente, 300 mil veículos estão e 600 mil motoristas estão registrados na Federação Nacional dos Taxistas (Fencavir).

Auxílio para caminhoneiros

Caminhoneiros autônomos também serão contemplados com um benefício de R$ 1 mil. No total, seis parcelas serão repassadas, sendo duas no mês de agosto e as demais até dezembro deste ano.

O auxílio será concedido aos caminhoneiros autônomos cadastrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Todavia, para evitar que outros profissionais se beneficiem, serão contemplados apenas aqueles com registros efetuados até o dia 31 de maio de 2022.

Como de costume, os repasses serão realizados de forma automática, nas contas digitais do aplicativo Caixa Tem. A intenção do Governo Federal com o novo benefício é reduzir o impacto do aumento dos combustíveis nos últimos meses.

Novo cartão do Auxílio Brasil

O novo cartão está sendo concedido de maneira gradativa, conforme os requisitos de prioridade do Ministério da Cidadania. A saber, o dispositivo possui um chip que garante novos meios de movimentação do benefício.

Nesse primeiro momento, estão recebendo o cartão Auxílio Brasil, os beneficiários que foram incluídos no programa a partir de novembro de 2021. A distribuição beneficiará cerca de 6,6 milhões de famílias no total.

Entretanto, apenas 3,2 milhões de unidades serão repassadas. A princípio, estão sendo contempladas as famílias que residem em municípios que não possuem canais de pagamento da Caixa ou que estejam com os meios sobrecarregados.

Novo cartão com opção de débito

Além do saque total ou parcial do benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa Econômica e bancos 24h, o novo cartão possibilita que o usuário faça compras em estabelecimento na função débito.

Objetivo do novo cartão

O novo cartão traz mais liberdade ao beneficiário na realização de compras, além de aumentar a segurança das transações. No mais, a ferramenta possui a tecnologia de chip, que reduz riscos de clonagem.