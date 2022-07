AUXÍLIO DE R$720 começará a ser pago em AGOSTO em todo o país; veja como receber

O Ministério da Cidadania confirmou pagamentos ampliados do Auxílio Brasil e do Vale-Gás a partir do próximo mês. Por meio da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, muitos benefícios foram criados e outros reajustados.

O Auxílio Brasil teve sua mensalidade mínima elevada para R$ 600 e terá, em breve, o número de beneficiários também aumentado, cerca de 2 milhões de famílias na fila de espera devem ser incluídas no programa social em agosto.

Com relação ao Vale-Gás, o valor também foi ampliado. No último pagamento, o benefício foi de R$ 53, mas a partir do próximo mês o auxílio será de R$ 120. Vale ressaltar que os repasses do programa ocorrem de forma bimestral.

Famílias vão receber R$ 720 em agosto

Considerando que o pagamento do Vale-Gás ocorre juntamente com os repasses do Auxílio Brasil, as famílias beneficiárias de ambos os programas receberão um salário de R$ 720, no mínimo, em agosto.

O valor corresponde a somatória do novo benefício do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e do novo auxílio gás de R$ 120. Todavia, a previsão é que os pagamentos sejam repassados de forma elevada até dezembro deste ano.

Quem recebe o Auxílio Brasil e o Vale-Gás?

O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Enquanto isso o vale-gás é liberado para famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo ou de até três pisos. Além disso, são beneficiados os grupos que possuem entre seus integrantes quem receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Contudo, em ambos os casos é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O registro é feito presencialmente em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Vale-Gás

Até o momento, nenhum calendário oficial foi divulgado pelo Governo Federal. Neste sentido, acredita-se que os pagamentos ocorrerão como de costume, conforme o cronograma oficial do Auxílio Brasil. Veja as datas dos próximos meses:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 18/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 19/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 22/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 23/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 24/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 25/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 26/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 29/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 30/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 31/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Importante frisar que os repasses do vale-gás ocorrem de forma bimestral, desta forma, os próximos pagamentos são em agosto, outubro e dezembro.