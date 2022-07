Auxílio Emergencial 2022: Veja como consultar e quem tem direito

O Auxílio Emergencial ainda está disponível para um grupo específico de beneficiários. A consulta pode ser realizada pelo site da Dataprev com a conta Gov.br.

O Auxílio Emergencial ainda está disponível para um grupo específico de beneficiários. A consulta pode ser realizada pelo site da Dataprev com a conta Gov.br.

Auxílio Emergencial em 2022

Cerca de 459 mil pais solteiros chefes de família monoparental receberão ainda em abril uma parcela retroativa de até R$ 3 mil do Auxílio Emergencial. Os pagamentos estão sendo repassados aos homens que não tiveram acesso as cotas duplas do programa entre os meses de abril e agosto de 2020.

Os pais solteiros não receberam as parcelas dobradas durante a vigência do Auxílio Emergencial devido a um veto do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, só as mães solteiras chefes de família monoparental tiveram acesso ao benefício de R$ 1.200. No entanto, o Congresso Nacional conseguiu derrubar esse veto possibilitando os pagamentos atuais.

Vale ressaltar que já houve uma rodada de pagamentos retroativos, cerca de 823,4 mil homens foram contemplados. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 1,2 milhão de pais solteiros serão atendidos. Logo, os repasses desse mês serão concedidos ao restante desse público. No total, R$ 4,1 bilhões serão distribuídos.

Critérios para receber o Auxílio Emergencial em 2022

Segundo o Ministério da Cidadania, para receber o benefício retroativo é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Estar desempregado;

Fazer parte de família incluída no Bolsa Família em abril de 2020;

Ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado;

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636) ou ter renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606);

Ser solteiro e comprovar não possuir cônjuge ou companheira(o);

Ter recebido o auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020; e

Ter na família com ao menos uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Valor da parcela do Auxílio Emergencial em 2022

O valor do benefício retroativo varia conforme o mês de aprovação do benefício do programa, entre os meses de abril e agosto de 2020. Veja os valores:

Recebeu as 5 primeiras parcelas: R$ 3.000;

Começou a receber em maio: R$ 2.400;

Começou a receber em junho: R$ 1.800;

Começou a receber em julho: R$ 1.200;

Começou a receber em agosto: R$ 600.