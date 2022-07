Auxílio-taxista poderá pagar entre R$ 200 e R$ 300

A partir do próximo mês de agosto, o Governo Federal inicia os pagamentos do auxílio-taxista. Como o nome já indica, o benefício atenderá os motoristas de táxis de todo o país. Embora ainda não exista uma confirmação oficial de valores, o Ministério da Cidadania vem sinalizando que a ideia é pagar algo em torno de R$ 200 e R$ 300 para os profissionais.

Não será preciso se inscrever para ser selecionado para o programa. Conforme informações do Governo Federal, o Ministério da Cidadania solicitará os dados dos motoristas de táxi de todos os mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Todas as prefeituras de cidades médias e grandes possuem os dados dos seus taxistas.

É com as informações das gestões municipais que o Governo Federal vai selecionar os nomes dos usuários que poderão receber o benefício. Detalhes como forma de pagamento ainda estão sendo definidos pelo Ministério. Novas reuniões estão marcadas para acontecer nesta semana. Assim, mais detalhes serão divulgados em breve.

O que já é possível adiantar é que o auxílio-taxista não engloba os motoristas de app. Inicialmente, membros da Câmara dos Deputados chegaram a analisar a possibilidade de inserir os trabalhadores da empresa Uber entre os beneficiários. Entretanto, membros da ala governista no Congresso preferiram manter o texto original, que previa pagamentos apenas para os taxistas.

Além deste benefício, o Governo Federal também deve começar a pagar o Pix caminhoneiro no próximo mês de agosto. Aqui, a ideia é repassar um voucher de R$ 1 mil para os motoristas autônomos. Os pagamentos seriam feitos entre os meses de agosto e dezembro deste ano e serviriam para compensar os sucessivos aumentos no preço do diesel nos últimos meses.

Calendário

O Governo Federal ainda não divulgou um calendário oficial com as datas de pagamentos dos novos programas sociais. Em entrevista no final da última semana, o Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o mais provável é começar os repasses no dia 9 de agosto.

Para o primeiro pagamento, o Governo estuda a possibilidade de realizar duas liberações de uma vez. Caso a informação se confirme, os caminhoneiros poderiam receber R$ 2 mil em agosto e R$ 1 mil entre os meses de setembro e dezembro.

Caso a ideia se estenda também para o auxílio-taxista, o dinheiro também seria pago de maneira dobrada em agosto, e seguiria seu rito normal entre setembro e dezembro. De toda forma, o Governo ainda precisa confirmar tais informações.

Até o final de ano

Com valor dobrado ou não, o fato mesmo é que a PEC dos Benefícios já foi oficialmente promulgada ainda na última quinta-feira (14). O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O texto promulgado garante os pagamentos do auxílio-taxista apenas até o final deste ano. O Governo trata o benefício como algo emergencial, ou seja, que só precisaria ser pago enquanto o preço dos combustíveis está em alta.

De toda forma, o Governo poderá estender os pagamentos do projeto em um futuro próximo. Para tanto, seria necessário encontrar uma fonte de renda permanente. Além disso, também seria preciso conseguir a aprovação do Congresso Nacional.