Azul Linhas Aéreas abre novas vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde 2008, abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADE Técnico de manutenção de aeronaves Campinas (SP) Técnico de manutenção de linha III Campinas (SP) Técnico de manutenção de linha III- VCP Campinas (SP) Coordenador de desenvolvimento humano organizacional Barueri (SP) Coordenador de TI Barueri (SP) Coordenador de qualidade no atendimento ao cliente São Paulo (SP) Coordenador segurança informação Barueri (SP) Analista compras técnicas Barueri (SP) Analista contábil PI Barueri (SP) Analista CRM pleno Barueri (SP) Analista CRM sr Barueri (SP) Analista de aeroporto júnior Barueri (SP) Analista parcerias Barueri (SP) Analista people analytics pleno Barueri (SP) Analista planejamento financeiro Barueri (SP) Engenheiro de estruturas pleno – VCP Campinas (SP) Especialista contábil Barueri (SP) Especialista de auditoria de TI Barueri (SP) Especialista de dados Barueri (SP) Especialista de experiência de aprendizagem Campinas (SP) Técnico de manutenção de linha II Campinas (SP) Técnico manutenção de linha IV Campinas (SP) Técnico de manutenção de linha Recife Analista safety data Barueri (SP) Analista suporte júnior Barueri (SP) Analista de sustentabilidade Barueri (SP) Analista de tesouraria Jr Barueri (SP) Banco de talentos administrativo Não informado Assistente administrativo PCD – banco de talentos Barueri (SP) Assistente administrativo PCD – banco de talentos Campinas (SP) Líder manutenção de linha Campinas (SP) Modelador estatístico Barueri (SP) Operador de atendimento ao cliente – vendas São Paulo (SP) Técnico de manutenção de linha IV Rio de Janeiro (RJ) Técnico manutenção de linha IV- VCP Campinas (SP) Agente de Aeroporto – EEA Lages Agente de Aeroporto – SSA (temporário) Salvador (BA) Analista de alianças e distribuição Barueri (SP) Analista comercial PI Barueri (SP) Analista de comércio exterior Belo Horizonte- MG Analista comércio exterior Belo Horizonte- MG Analista comércio exterior Barueri (SP) Pilotos – banco de talentos Não informado Coordenador tesouraria Barueri (SP) Especialista sustentabilidade Barueri (SP) Especialista técnico (PCD) Belo Horizonte (MG) Estágio em contas a pagar Barueri (SP) Jovem aprendiz administrativo Belo Horizonte (MG) Jovem aprendiz administrativo Rio de Janeiro (RJ) Líder manutenção de linha Recife Analista produtos Barueri (SP) Analista riscos e compliance Barueri (SP) Controlador MCC I – AZV Barueri (SP) Banco de talentos (PCD) Não informado Operador de atendimento – banco de talentos Belo Horizonte (MG) Operador de atendimento – banco de talentos São Paulo (SP) Analista comércio exterior Belo Horizonte- MG Analista planejamentos projetos de infraestrutura PI Barueri (SP) Analista pricing PI Barueri (SP)

Sobre a Azul Linhas Aéreas

Somos a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde que iniciamos nossas operações em dezembro de 2008, contando atualmente com a maior malha aérea do país atendendo mais de 100 destinos com 792 decolagens diárias.

Além disso, expandimos nossas operações com voos diretos para os Estados Unidos e Portugal, operando com as aeronaves A330 equipadas com o mais tecnológico sistema de entretenimento a bordo, refeições feitas especialmente para as classes Business e Economy. Além disso, mais rotas internacionais são operadas pela Azul: Buenos Aires, Punta Del Este, Montevidéu e Caiena.

Hoje, com aproximadamente um terço do mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens, a Azul consolida-se como a terceira maior companhia aérea do País.



INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Azul e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

