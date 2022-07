O Contrato Futuro de Cupom de IPCA (DAP) atinge volume recorde de contratos negociados em junho na Bolsa de Valores (B3), de acordo com recente divulgação oficial.

B3 aponta recorde no volume de Contratos Futuros de Cupom de IPCA (DAP)

A média diária de contratos negociados em junho foi de 40 mil, o Contrato Futuro de Cupom de IPCA (negociado na B3 com a sigla DAP) registrou recorde no mês de junho, com média de 40 mil contratos negociados por dia (ADV), aumento de 87% em relação à média de 2021, que era de 21,5 mil contratos, informa a Bolsa de Valores (B3).

Muitas instituições negociaram o DAP

Mais de 120 instituições negociaram o DAP ao longo do mês, elevando a quantidade de contratos em aberto para mais de 1,2 milhão e o ADV no ano para 34,1 mil contratos, o que representa crescimento de 59% em relação à média de 2021, destaca o Bolsa de Valores (B3). Segundo as informações oficiais, durante o mês de junho, foram negociados R$ 113 bilhões em DAP, o que significa média de R$ 5,4 bilhões negociados por dia, apenas neste produto.

A volatilidade do mercado e as negociações

O crescimento do interesse pelo DAP pode ser explicado pela alta volatilidade da taxa de juros, destaca a divulgação oficial da Bolsa de Valores (B3). De acordo com a informação oficial, o Contrato Futuro de Cupom de IPCA (DAP) funciona como uma ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juro real brasileira, ressalta a divulgação oficial.

Sobre o cupom de IPCA

Conforme destaca a Bolsa de Valores (B3), o cupom de IPCA é a taxa de juro real calculada pela diferença entre a taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia (DI) e a inflação medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maior eficiência sem pagamento de spread

O instrumento foi criado para trazer mais versatilidade e eficiência para o mercado de juros real e inflação, permitindo aos investidores institucionais eliminar riscos atrelados à liquidação dos papéis e trocar a exposição de forma simplificada, sem a necessidade de pagamento de spread com as compras e vendas de títulos públicos, informa a Bolsa de Valores (B3).

Busque por dados oficiais

Acompanhe as informações oficiais da Bolsa de Valores (B3) e acompanhe as diversas ações que impactam a economia e o mercado de investimentos de forma ampla. Visto que muitas ações impactam a inflação e a rotina do cidadão.