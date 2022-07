De acordo com informações oficiais, foi realizado no dia 30 de junho, na Bolsa de Valores (B3), o Leilão de Transmissão nº 1/2022 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

B3 e ANEEL: dados oficiais sobre o leilão de transmissão

Segundo a divulgação oficial, o leilão tem a finalidade de licitação para contratar concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica.

Sobre a composição dos lotes

Composto por três instalações na Bahia e em Sergipe, o quinto lote foi vencido pela Sterlite Brazil, representada pela corretora Mundivest; essa que ofertou R$ 22.000.000, o que representa um deságio de 26,52%, destaca a Bolsa de Valores (B3).

A companhia também venceu o leilão do nono lote, com cinco instalações em Mato Grosso e Pará, com oferta de R$ 87.600.000, um deságio de 32,96%.

O consórcio Engie Brasil Transmissão e o sétimo lote

Já o sétimo lote, com uma instalação no Pará, foi leiloado para o consórcio Engie Brasil Transmissão, representado pela Renascença. A oferta foi de R$ R$ 6.484.596, um deságio de 59,90%, destaca a Bolsa de Valores (B3).

A Eletronorte, representada pela corretora Guide Investimentos, conquistou o oitavo lote, composto por duas instalações em Rondônia. A oferta apresentada foi de R$ 12.252.258,58, um deságio de 38,57%.

A composição do décimo lote

De acordo com a Bolsa de Valores (B3), o décimo lote, composto por duas instalações em Santa Catarina, foi leiloado para a Taesa, representada pela corretora Genial Institucional, com uma oferta de R$ 18.787.000, o que significa um deságio de 47,96%.

Composto por uma instalação no Amazonas, o 12º lote foi leiloado para a Energisa, representada pela corretora Modal. Segundo o Bolsa de Valores (B3), a oferta foi de R$ 17.684.000, o que representa um deságio de 45,26%.

A corretora Necton Investimentos conquistou o 13º lote

Por fim, o consórcio Norte, representado pela corretora Necton Investimentos, conquistou o 13º lote, com duas instalações no Acre. A oferta apresentada foi de R$ 22.425.000, um deságio de 31%.

Sobre a expectativa de investimento

A expectativa de investimento é de R$ 15,3 bilhões, que gerarão 31.697 empregos diretos durante o período de construção das instalações. Destaque especial ao Estado de Minas Gerais, que, dos R$ 15,3 bilhões de investimentos previstos, concentrará R$ 12,27 bilhões (lotes 1 a 3), que servirão ao escoamento da energia gerada por fontes renováveis.

Acompanhe as informações oficiais da Bolsa de Valores (B3) e obtenha dados oficiais sobre o mercado de investimentos e a economia de forma ampla e atualizada. Além disso, é possível consultar outras fontes confiáveis, como o Banco Central e o Ministério da Economia.