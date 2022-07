De acordo com recente divulgação oficial, a B3 (Bolsa de Valores do Brasil) passa a negociar o Novo Fiagro da gestora Vectis.

B3: negociação de um novo Fiagro da gestora Vectis

Segundo informações oficiais, ocorreu no dia 01/07 o toque de campainha que marcou o início de negociação de um novo Fiagro na B3 (Bolsa de Valores do Brasil). Sendo assim, as cotas do fundo Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro podem ser negociadas pelo ticker VCRA11, de acordo com a B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

Parceria entre a Vectis e a Datagro

Conforme informa a divulgação oficial, o fundo é gerido pela Vectis e foi desenvolvido em parceria com a Datagro, consultoria agrícola independente, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do agronegócio no Brasil.

CRA, LCA, CRI e LCI

A alocação de recursos será realizada em papéis de dívida relacionadas ao segmento, como Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRA) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) que estejam ligados ao agronegócio, de acordo com a B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

Os Fiagros e os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)

Segundo a B3 (Bolsa de Valores do Brasil) informa, os Fiagros são Fundos de Investimentos semelhantes aos Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), tendo suas aplicações de recursos realizadas em imóveis rurais, cadeias produtivas agrícolas e outros ativos que se relacionem com o setor agro.

Mais crédito para os produtores rurais

Desta forma, os produtores rurais ganham uma nova forma de obtenção de crédito, enquanto os investidores passam a ter acesso a mais um produto que contribui para a diversificação de portfólio, destaca a B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

É importante para o cidadão acompanhar as informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), bem como, as informações de outras plataformas do governo federal.

Acompanhe as informações oficiais

Dessa forma, o cidadão poderá entender a economia e os diversos fatores que impactam diretamente a inflação e o seu poder aquisitivo. Além disso, o mercado de investimentos tem se popularizado e novas informações surgem através das plataformas oficiais.

Diversos fatores impactam a economia e o mercado de investimentos

Sendo assim, acompanhe a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Banco Central do Brasil (BCB), o Ministério da Economia (ME), dentre outros sites confiáveis para que você se mantenha atualizado sobre os diversos fatores que impactam a economia e a rotina das empresas e das pessoas físicas.